Après avoir coupé court les cheveux de milliers de para, le coiffeur du "8" part à la retraite à Castres

Quarante-deux ans à couper des cheveux courts… C’est la drôle de vie d’Hervé Munich qui vient de quitter le régiment de Castres dont il était le coiffeur depuis 1980. Il est à la retraite depuis quelques jours. Il était un civil, employé par le ministère de la défense mais vivait comme en poisson dans l’eau avec les 1200 militaires de 8eme RPIMA (régiment de parachutistes d'infanterie de marine) de Castres.

Le Tarnais a posé ses ciseaux ( et surtout sa tondeuse ) il y a quelques jours. il sera officiellement à la retraite à la fin de l'année. L’occasion de revenir sur sa carrière particulière. Après son service militaire, Herve Munich a accepté, presque par hasard, ce travail à la caserne. Il raconte: " J'ai trouvé cet emploi. Au départ, je pensais que c'était provisoire. Et puis j'y suis resté." Et donc il a passé 42 ans à ne couper que des cheveux courts. " C'est toujours un peu pareil. Pas beaucoup de loisir de créer quelques chose. on est un peu limité par le règlement."

Et évidemment dans son salon, où passait une vingtaine de gars par jour, il y avait un instrument central : "la tondeuse ! pour le côté, la nuque. Elles avaient quand même besoin d'être changées régulièrement."

Une coupe courte pour aller voir les autorités

Son salon, un local de 20m2, lumineux était ouvert à tous, en libre accès et quelque soit le grade. Et le major Nortier confirme l’importance d’avoir un coiffeur au sein du régiment. " C'était une ambiance très sympa, le salon d'Hervé. Il a vu passé plus de 22 chefs de corps, plus de 300 incorporations. Cela permet d'y aller pendant les heures de services. Cela permet d'avoir une coupe toujours courtes si on a rendez vous avec une autorité. Donc c'est très nécessaire."

Dans les bons et mauvais moments

Et c’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que le coiffeur du "8" est resté si longtemps. " On participe à la vie de la communauté. J'ai rencontré des milliers de gars. des hommes qui viennent de tous les horizons, de tous les milieux sociaux. On est avec eux dans les bons et les mauvais moments."

Le successeur d’Hervé Munich n’a pas encore été désigné. Depuis l’annonce de son départ, le coiffeur a " reçu beaucoup de témoignages d’affection et de remerciements " de ces compagnons du 8. En tout cas, faute de parachutistes, le grand-père va continuer de couper parfois les cheveux de ces petits-enfants.

