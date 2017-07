Himalaya : le récit de l'ultime ascension

Les 16 marcheurs azuréens et notre journaliste Justine Leclercq ont accompli leur mission : grimper sur le toit du monde, au stock Kangri au coeur de l'himalaya pour y déposer 86 galets en hommage aux victimes du 14 juillet. Ils ont souffert mais ils sont allés jusqu'au bout.

Les 16 marcheurs azuréens et notre journaliste Justine Leclercq ont accompli leur mission : grimper sur le toit du monde, au stock Kangri au coeur de l'himalaya pour y déposer 86 galets en hommage aux victimes du 14 juillet. Ils ont souffert mais ils sont allés jusqu'au bout. Une fois arrivés au sommet ils ont soufflé : des pleurs, des embrassades, des abandons. Les marcheurs, accompagnés par notre journaliste Justine Leclercq sont montés à plus de de 6.000 mètres d'altitude.

A grands renforts de cris d'encouragement, c'est Noël Smara, l'ambulancier à l'origine de de cette initiative qui rassemble les troupes avant de partir. Ils ont 1 300 mètres de dénivelés à grimper, dans la nuit. L'un des moments les plus difficiles de l'ascencion : franchir un interminable mur de neige. Une de marcheuse craque et est contrainte d'abandonner à cause du mal des montagnes. Deux autres marcheurs doivent aussi abandonner avant une dernière montée sur les crêtes qui permet d'atteindre le Stock Kangri.

" Je suis épuisé, j'en ai les larmes aux yeux on s'est surpassés "

Ludo et Steeve aident à déposer les galets en mémoire des victimes, émus et épuisés. " On y a mis tout notre cœur pour venir, je vous garantis que je m'attendais pas à ce que ça soit autant difficile " avant d'ajouter les larmes aux yeux " je suis heureux de faire ça avec les collègues aujourd'hui".