Les marcheurs de l'Himalaya préparent leur matériel pour la grande ascension

Après un trek d'acclimatation relevé haut la main par les marcheurs, départ samedi pour l'ascencion du Stock Kangri. Les 16 aventuriers partent en minibus de Leh direction le village de Stok puis ils entameront une marche jusqu'au premier camp de base à 4.300 mètres d'altitude. Ce vendredi, ils préparent le matériel.

Et c'est en pleine forme que les marcheurs reprennent leur route : plus personne ne souffre de maux de tête. "Dans l'Etat indien de Jamo et Kashmir nous vivons à 3.500 mètres d'altitude, le moindre effort nous essouffle", raconte notre journaliste Justine Leclercq.

Le trek avait démarré samedi dernier à deux heures de minibus de Leh, leur point de départ. Les journées ont été bien remplies : entre trois heures et cinq heures de marche par jour. Au programme, quelques moments de détente aussi, accompagnés d'une demi-douzaine de sherpas : visites de temples bouddhistes et dégustation de thé

préparation du matériel de grimpe avant l'ascencion du Stock © Radio France - Justine Leclercq

"On en prend plein les yeux"

Steeve, un des marcheurs, un sportif de 43 ans, s'est blessé à la cheville mais il en a pris plein les yeux : "On voit des paysages magnifiques tout le temps. C'est lunaire, désertique et il y a les sommets enneigés au loin et les autochtones sont géniaux."

Bruno, facteur de 34 ans, a déjà fait l'expédition l'an dernier. Il adore l'ambiance dans le groupe pendant les randonnées : "On forme une bonne équipe."

La team des marcheurs a même fêté l'anniversaire de Vincent jeudi : 16 ans, le plus jeune des aventuriers. L'un des sherpas lui a offert un gâteau et il a soufflé ses bougies à la veille de grimper sur le toit du monde.