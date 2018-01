Le jour ne s'est pas encore levé ce mardi, et déjà tous les gendarmes de la caserne Raby à Tours sont réunis pour une cérémonie particulière en l'honneur de deux chiens, Rex et Hindia. Le colonel Prouvost entame la cérémonie et fait lever le drapeau tricolore. "Décorés et leurs maîtres, approchez !" Sagement, Rex et Hindia avancent en direction du porte-drapeau. Les deux bergers reçoivent alors, l'un après l'autre une médaille sur leur foulard.

Le colonel a rappelé l'importance du travail des chiens © Radio France

L'animal adopté par son maître

C'est sûrement l'une des dernières apparitions officielles de Rex à la caserne. Le berger allemand reçoit la médaille de la défense nationale Bronze ce matin. Après neuf ans de services au PISG de Tours en tant que chien de piste défense (recherche de victimes et protection des unités), il vient de prendre sa retraite. C'est un chien de canapé maintenant, s'amuse son maître le gendarme Dimitri Vassal. Très attaché à l'animal, il a décidé de l'adopter.

Rex a rejoint le PSIG Tours en décembre 2008 © Radio France - Suzon Tisseau

Aux côtés de Rex durant la cérémonie, sa consœur Hindia reçoit elle aussi la décoration. Plus jeune, elle est encore en activité et est spécialisée depuis 2014 dans la détection et recherche de produits explosifs. Pour le colonel Prouvost, la chienne a amplement mérité sa décoration. Hindia a notamment participé à la COP21 et à l'Euro de football.

En général, un chien travaille au sein de la gendarmerie jusqu'à l'âge de huit ans © Radio France - Suzon Tisseau

Au total, la gendarmerie d'Indre-et-Loire compte six chiens au sein de ses effectifs. Des éléments précieux qui sont beaucoup utilisés par les gendarmes pour leur flair depuis plusieurs décennies déjà.