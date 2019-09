Histoires de nounours : avez-vous gardé le vôtre ?

Pour fêter la naissance en 1902 du premier ours en peluche, France Bleu Normandie leur consacrait une émission. Les auditeurs ont été nombreux à envoyer leurs photos et leurs histoires.

16 Septembre 1902 : apparition du premier Ours en peluche de l'histoire.

Plus de cent après, sur France Bleu Normandie, Sylvain Geffroy a appelé les auditeurs à témoigner sur leurs souvenirs. Et il a eu le plaisir de recevoir des photos. C'est beau de voir comment chacun d'entre nous reste attaché à l'ours de son enfance.

Les témoignages de nos auditeurs

Nathalie : "Le mien a 49 ans, j’ai la seconde oreille , faut juste que je me décide à la recoudre ..."

Pascal : "Il a 49 ans il s'appelle Tchountchoun"

Francoise : "Il lui manque une oreille et il a 52 ans, je l'ai eu à un Noël en même temps qu' un cousin et mon frère."

Sylviane : "Moi aussi il lui manquait une oreille à force de le trimbaler partout par l'oreille. Il me manque !!"

Patrice : "J'ai toujours mon ours de mon enfance que j'ai eu à Noël 1951. Il trône dans ma salle sur une petite chaise à bébé."

Brigitte : "Mon nounours a plus de 60 ans, j'en ai 63, je l'ai retrouvé chez mes parents après le décès de mon père. Il n'a plus de poils, je lui ai acheté un petit ensemble. Je me souviens d'un film où ma mère voulait à tout prix que je fasse un bisou à mon nounours devant la caméra mais je ne voulais pas lol. Il m'a suivi partout."

Véronique : Mon nounours il a plus de 50 ans vu que j'en ai 55 et je l'ai toujours il fait toujours couine couine quand je lui appuie sur le nombril."

Janou : "Celui de mon Papa qui a 88 ans s'appelait Prospère et le mien Titine.

Je l'ai donnée à ma fille et mes petits enfants. Nous avons la garde de celui de notre dernier fils .

J'avais un cousin qui n'avait jamais eu de nounours. Pour ses 18 ans il en a demandé un. Ce sont mes parents qui lui ont offert et il dormait à ses pieds sous les draps

J'étais plus jeune que lui mais ce jour là je me suis dit qu'il fallait absolument offrir un ours en peluche à ses enfants."

Pascale : "Il n'a plus beaucoup de peluche, il lui manque un oeil depuis... je ne sais plus quand, mais je ne l'ai jamais abandonné."

Maryline : "Le mien est de 1958 un peu usé par 61 ans de câlin et lavages. Je me souviens attendre sous la corde a linge qu il sèche."