"Historic Tour" : 350 voitures de rêve s'affrontent ce weekend au circuit de Dijon-Prenois

Il y a de quoi faire battre le cœur des amoureux de belle mécanique, et faire briller les yeux des curieux. Le circuit de Dijon-Prenois accueille ce weekend la deuxième manche de l' "Historic Tour". Cette compétition "Vintage" rassemble cette année 320 concurrents pour 350 voitures datant des années 1950 à 1990.

On trouve de tout depuis les monoplaces semblables aux Formules 1, en passant par les prototypes, les voitures d'endurance comme celles que l'on admire aux 24 heures du Mans et aux GTI qui ont fait le bonheur des années 80

Le stand des Lotus attire toujours l'oeil © Radio France - Olivier Estran

"J'ai fait ma première course ici avec Alain Prost"- Bruno Mottez, pilote Dijonnais

Ce championnat se dispute en cinq manches et attire des pilotes de toute la France, mais aussi des Belges, Suisses, allemands, Anglais et autre européens qui viennent se confronter ici.

Derniers préparatifs pour trouver les réglages parfaits © Radio France - Olivier Estran

Bruno Mottez, pilote de Dijon roule sur une formule 3. On le retrouve auprès de sa voiture qui attend des pneus pluie en raison de la météo incertaine. "J'ai le virus de ces voitures depuis l'âge de 21 ans" sourit-il. "Ma première course, c'était il y a 45 ans, et ici au circuit de Dijon-Prenois j'ai couru face à Alain Prost et Philippe Streiff. Aujourd'hui j'ai 69 ans et je cours toujours. Pas forcement pour le podium, mais pour le frisson. Pour faire vivre ces belles mécaniques qui seraient condamnées à la disparition sinon." Quel est le plaisir de rouler sur voiture de plus de 40 ans ? "C'est une conduite très précise, ces voitures réagissent très bien. Pas de changement de vitesses au volant comme sur les modèles d'aujourd'hui. On a un levier de vitesse en forme de H, c'est très direct. Avec ce genre de mécanique, on peut atteindre 240 km/heure en vitesse de pointe."

Bruno Mottez, pilote dijonnais © Radio France - Olivier Estran

On imagine ce genre de loisirs réservée à une élite fortunée. Bruno Mottez nous détrompe. "Moi, j'ai été agent commercial toute ma vie. Ce type de voitures vaut environ 30.000 euros. Bien sur que c'est couteux, mais regardez, ce n'est pas plus cher qu'une voiture moderne de grande marque en concession."

Il faut se glisser dans le fuselage, le siège est moulé sur mesure © Radio France - Olivier Estran

Père et fille partagent le même volant

Dans les stands et les paddocks, on s'affaire pour prépare et bichonner les véhicules. C'est une ambiance très familiale. D'ailleurs Olivier et Victoria Huez habitent Bourges et ont la même passion entre père et fille.

Olivier et Victoria Huez, père et fille pour le même volant © Radio France - Olivier Estran

"C'est mon bonheur de partager le volant sur des courses d'endurance" explique Olivier le papa "On se relaie, et on a crée un Team familial avec ma fille et mon fils. Là, on est venus avec une Lotus Europa Twincam de 1972, une voiture que l'on ne voit pas souvent en compétition."

La Lotus Europa Twincan de 1972 © Radio France - Olivier Estran

A ses côtés, Victoria sa fille de 25 ans a aussi les yeux qui brillent : "Ce sont des belles sensations et un vrai plaisir. Pour l'instant, c'est mon père qui assure de meilleurs chronos avec quelques secondes d'avance, mais je compte bien le dépasser rapidement. Ca me fait plaisir de monter que les femmes ont toute leur place dans ce milieu. De manière générale, les pilotes sont bienveillants, et pour ceux qui ont un regard amusé, eh bien on les calme en les dépassant sur la piste."

Victoria, manager de groupes de Rap est aussi fan de mécaniques © Radio France - Olivier Estran

Les courses débutent dès 8h30 ce samedi 8 aout et vont s'enchainer jusqu'à 18 heures dimanche soir. Attention, il faut un passe sanitaire pour accéder au circuit.