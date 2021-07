Récupéré lors d'une perquisition dans le Vaucluse, le chien devient gendarme

Hit, un chien du Vaucluse, rejoint l'équipe de gendarmerie de Limoges ! Pourtant son histoire avait mal commencé... En juin 2020, le chiot de 4 mois abandonné depuis quelques jours dans une maison est trouvé lors d'une perquisition à Bollène par la gendarmerie d'Orange. Le malinois est alors remis à la SPA qui le laisse à l'équipe cynophile du Vaucluse. La cheffe Monicat s'en occupe pendant cinq mois. "Au début on voulait le dresser à la recherche de produits stupéfiants car c'est la spécialité à la gendarmerie d'Orange. Sauf qu'on s'est rendus compte qu'il avait du caractère et qu'il avait toujours le nez au sol. Donc on l'a entraîné au pistage de personnes."

"On ne pouvait pas rêver d'une meilleure carrière pour lui"

Hit a ensuite suivi la formation de chien de gendarmerie à Gramat (Lot) avant d'arriver à Limoges. "Vu dans quel état on l'a récupéré, on ne peut pas rêver d'une meilleure carrière pour lui. Il est maintenant heureux et avec un maître qui s'occupe très bien de lui !" se réjouit la cheffe Monicat. Ce malinois d'un an et demi va maintenant aider les gendarmes à pister les personnes perdues ou disparues et à défendre les patrouilles en opération.

Le malinois va aider à retrouver les personnes perdues ou disparues avec les gendarmes de Limoges. - Gendarmerie d'Orange