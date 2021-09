Hommage au caporal-chef Maxime Blasco : Emmanuel Macron portera un bracelet manchois aux Invalides

C'est en mai dernier que la cherbourgeoise Léa Arnoux, 22 ans, a lancé K.I.A (Killed in action - mort au combat). Elle crée et commercialise des bracelets en aluminium en hommage aux soldats décédés qui se sont battus pour leur pays dans des conflits anciens ou récents. Des bracelets-mémoire, nouvelle version des plaques militaires que portent les soldats autour du cou. On y trouve gravés le prénom, le nom, la division, les dates de naissance et de mort du soldat. Chaque exemplaire est unique. C'est par l'intermédiaire de la député LREM de Cherbourg Sonia Krimi qu'Emmanuel Macron en a eu connaissance et demain mercredi 29 septembre le président portera aux Invalides un de ses bracelets en hommage au 52ème militaire français décédé le 24 septembre dernier en opération au Mali : le caporal-chef Maxime Blasco.

Un bracelet-mémoire à la portée internationale

Léa Arnoux a eu l'idée de ces bracelets "après avoir visité le Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus (Var) il y a deux ans" explique la jeune fille "je me suis dit que des bracelets seraient mieux que les plaques de soldats que mon père porte autour du cou car ils se verraient mieux. Discrets mais visibles pour rendre hommage à tous les soldats de tous les conflits récents ou anciens." C’est en effet Frédéric, le papa, qui lui a donné le virus, lui-même passionné d'histoire. Il dispose déjà d’un grand nombre de fichiers comportant entre 16.000 et 18.000 noms de soldats, qu’il met à jour au fur et à mesure de ses recherches. Et aujourd'hui il donne un sacré coup de main à sa fille : "Elle est débordée, on ne s'attendait pas à un tel succès médiatique, on essaye de répondre à tout le monde le plus vite possible." Les commandes affluent du monde entier. Mais ce mercredi 29 septembre 2021 restera à jamais gravé dans leur tête : lors de la cérémonie en hommage au caporal-chef Maxime Blasco, décédé le 24 septembre dernier en opération au Mali, c'est le président Emmanuel Macron en personne qui portera le bracelet.

La cérémonie se tiendra aux Invalides demain mercredi 29 septembre à 16H30. A noter que Léa Arnoux n'y sera pas. Le bracelet a été envoyé à Emmanuel Macron.

K.I.A, qui signifie Killed in action - mort au combat

à lire aussi Mali : une minute de silence à l'Assemblée avant un hommage national à Maxime Blasco mercredi aux Invalides