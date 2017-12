Hommage d'un pâtissier à Johnny au Crotoy dans la Somme

Alors qu'il apprend la mort de Johnny, Mathieu Darcy, pâtissier au Crotoy, décide de rendre hommage à sa façon. Il décore ses pâtisseries avec des titres de Johnny.

Johnny Hallyday fait partie de la vie de tous les français. En entendant la nouvelle en écoutant France Bleu Picardie, Mathieu Darcy, pâtissier au Crotoy dans la Somme, décide de lui rendre hommage à sa façon.

J'ai décidé de faire des petits sablés maison avec tous les titres des chansons de Johnny Hallyday

C'est ainsi que Mathieu prend son pinceau et écrit au chocolat sur ses sablés. Et ceux-ci sont remarqués et appréciés par ses clients, tous marqués par la disparition du chanteur, aussi bien les plus jeunes que les plus âgés. C'est le moyen de garder un peu le sourire et de remonter le moral de ses clients qui ont tous un peu mal au cœur ce matin dans la boulangerie Amiénoise..

Un côté de légéreté comme je le fais toujours avec aussi quelques phrases humoristiques comme Ah que...

Inutile de vous dire que la boulangerie a été dévalisée. Mais qui sait, peut-être que Mathieu refera une fournée de sablés ?