Hopla, le mot pour tout dire (ou presque) en Alsace

C'est LA blague du moment sur les réseaux sociaux, celle qui fait sourire tous les Alsaciens et sans doute aussi les touristes. Posté sur les réseaux sociaux, un tableau indique la traduction en alsacien de nombreux mots français. Que vous vouliez dire : "c'est parti", "bref", "on y va", "oups", "vite" ou même "excusez-moi de vous avoir marché sur les pieds", un seul et unique mot convient en alsacien : "hopla" !

Tout le monde peut rajouter son exemple

L'idée vient de Fabien Kuntzmann du site Made in Alsace. "On a vu passer un tableau identique sur le québécois et le français", un seul mot français résume à lui seul plein d'expressions québécoises : "du coup". "On s'est souvenu que nous aussi on avait un mot en alsacien qui voulait tout dire".

Le tableau version français-alsacien cartonne sur les réseaux sociaux, avec ce mardi 310.000 vues, et plus de 3.300 partages. "Ca ne peut pas être sujet polémique, ça fait du bien", explique Fabien Kuntzmann "et tout le monde peut rajouter son exemple dans les commentaires."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



