Hossegor : seules sur la plage à se faire bronzer, les privilégiées du confinement

Alors que nous sommes très nombreux à n'avoir dans notre rayon de confiné que quelques rues, un bout de chemin ou, au mieux, un bout de forêt, pour pouvoir se dégourdir les jambes et prendre l'air, il y a ceux qui peuvent aller à la plage. On a rencontré deux privilégiées à Hossegor.

L'image nous a frappé alors que nous marchions sur le front de mer d'Hossegor au niveau de la plage centrale. Là, au milieu de cette vaste étendue de sable sans âmes qui vivent, il y avait deux jeunes filles en bikini, un 2 novembre. Il faut dire que ce premier lundi de confinement, comme ce premier week end, a été généreux sur la côte Sud des Landes. Du soleil, un ciel bleu, 23 degrés dans l'air et un océan où déroule de jolies vagues.

"On est privilégiée"

Camille et Tabatha, deux jeunes landaises, ont la chance d'habiter "juste derrière" la plage centrale d'Hossegor. Quand nous sommes arrivées à leur hauteur pour leur demander si on pouvait les prendre en photo, les deux filles se sont inquiétées "on a le droit à la bronzette sur la plage ?". Vérifications faites par téléphone auprès de la gendarmerie : oui pas de problème tant que vous habitez à moins d'un kilomètre. Cette fois, le concept de la plage dynamique n'est inscrit dans aucun texte.

"On a vu un rayon de soleil, on s'est dit qu'on allait se mettre un petit peu sur la plage pour bronzer plutôt que de rester à l'intérieur", explique tout sourire les jeunes filles. "On est seule, il y a juste quelques surfeurs dans l'eau. On a jamais bronzé sur la plage comme ça. Dès qu'il y a un rayon de soleil normalement, tout le monde vient. On est privilégiée".

Ainsi allongées sur la plage, les jeunes filles étaient dans leur droit. Les seuls qui risquaient une amende ce lundi, c'était les surfeurs à l'eau, bravant l'interdiction de pratique d'activités nautiques : "quand il y a des vagues comme ça, parfaites, avec pas trop de monde dessus ... j'ai eu du mal à résister à l'appel de la vague parfaite", explique un surfeur d'une petite cinquantaine d'année qui venait de sortir de l'eau après avoir défié la vague de la Nord. Est-ce que sa session valait 135 euros d'amende ? " J'espère passer outre mais bon ... ça vaut presque le coup oui !". Mais en une heure passée sur la plage, nous n'avons pas vu l'ombre d'un gendarme.

Les deux jeunes filles bronzent au milieu de la plage vide. © Radio France - Paul Ferrier