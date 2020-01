Houdain : ils entament 2020 par un ascension festive du terril

Haillicourt, France

L'initiative avait été lancée en 2015 par l'ancien maire d'Houdain Daniel Dewalle et elle rencontre un beau succès depuis ! Quelques 200 personnes se sont motivées pour monter les 429 marches du terril d'Haillicourt en ce 1er janvier 2020, quelques heures seulement après le réveillon du nouvel an. Des courageux qui préfèrent une ascension par temps glacial (1 degrés sans compter le vent), plutôt qu'une baignade dans la Manche, comme c'est la tradition à Berck, Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer.

"C'est la deuxième année qu'on le fait en famille" raconte Morgan, père de deux enfants, "on n'est pas très sportifs mais c'est plus pour l'amour du bassin minier et d'Haillicourt qu'on le fait". Et pour le paysage... même si cette année, le brouillard a bouché la vue des randonneurs.