Houna, le chien qui suit David Gaudu sur le Tour de France

Landivisiau, France

Après une journée de repos, ce lundi, à Nîmes, le peloton du Tour de France entame les derniers jours de course. Thibaut Pinot, qui est quatrième au général, peut encore espérer accrocher une victoire finale ou un podium. Et s'il y parvient, ce sera en grande partie grâce à son lieutenant en or chez Groupama-FDJ : le Finistérien David Gaudu.

Ses parents suivent le Tour avec le chien

Le coureur, originaire de Landivisiau (Finistère), aura le soutien ces prochains jours de ses parents, qui sont en route pour les Alpes. Françoise et Bertrand amènent aussi avec eux Houna. C'est la chienne de David, une husky, et elle a une place très particulière dans son cœur comme l'explique son papa : "Elle va dans les Alpes aussi, c'est son animal de compagnie, c'est son chien. Il n'y a que nous qui avons le droit de la garder, et là il l'attend! On va aller jeudi à Valloire à l'arriver, il va falloir qu'on aille avec le chien à l'hôtel!"

Une vidéo de la husky, surexcitée au passage de son maître sur une course, a fait le buzz sur internet, mais le papa de David Gaudu garde la tête froide : "Il y a eu un peu de polémique là-dessus sur Twitter, mais c'était moi qui jouait avec le chien et qui lui disait que David arrivait. Elle se faisait joie comme je jouais avec elle, et ça donnait l'impression qu'elle voyait David, mais dans le peloton, c'est impossible, même nous on a du mal à le voir!"