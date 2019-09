Huit chaussures géantes dans le centre-ville de Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

Romans, capitale de la chaussure. Ce ne sera pas seulement un panneau en entrée de ville. Pour évoquer l'histoire et surprendre les promeneurs, huit chaussures géantes seront installées en ville. Le projet a été présenté ce lundi soir en conseil municipal.

Toutes sont inspirés de modèles existants qui font partie des collections du musée de la chaussure et qui ont marqué l'histoire (Perugia, Pfister, Kélian, Jourdan, Clergerie, Vivier, Couve-Bonnaire). Réalisées en résine, ces reproductions seront posées sur un socle pour un poids total d'environ six tonnes et une hauteur de plus de 3,50 mètres. La nuit, elles seront éclairées par des leds.

Un "parcours marchand"

C'est aussi une façon de participer à la redynamisation du centre-ville en incitant les promeneurs à y déambuler. Le positionnement des chaussures totémiques a donc été choisi avec soin : sur le parvis de la gare, place Charles-de-Gaulle, place Jean-Jaurès, avenue Gambetta, place Sabaton, place Jules Nadi et devant le musée de la chaussure.

Coût de l'opération : 240.000 euros dont 150.000 de subvention de la région.