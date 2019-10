Village de la Brest Atlantiques : les temps forts

La course ne démarre que le 3 novembre, mais le village de la Brest Atlantiques ouvre déjà ses portes ce samedi 26 octobre. Pendant neuf jours, les animations et événements vont se multiplier. On fait le point sur les temps forts.

Brest, France

C'est une nouvelle course en double qui promet des festivités avant même son coup d'envoi ! Le village de la Brest Atlantiques ouvre ses portes sur le quai Malbert ce samedi jusqu'au dimanche 3 novembre, pour le départ des quatre maxi-trimarans qui vont parcourir effectuer un demi tour du monde : 14.000 milles à parcourir en passant par Rio et Le Cap, avant de revenir à Brest.

Où croiser les équipages ?

Pour avoir une chance de prendre une photo avec les skippers avant le départ, vous pouvez toujours faire le pied de grue près des bateaux, mais il y a une solution plus efficace : se rendre aux conférences organisées par chaque team, qui répondront aux questions du public avant une séance de dédicaces. Elles sont ouvertes à tous, mais on vous conseille d'arriver en avance car il risque d'y avoir foule :

Mardi 29 octobre : conférence Team Actual (Le Blevec/Pella) de 16h à 17h

Jeudi 31 octobre : conférence Team Macif (Gabart/Gahinet) de 17h30 à 18h30

Vendredi 1er novembre : conférence Team Gitana (Cammas/Caudrelier) de 11h à 11h30, puis Team Sodebo (Coville/Nélias) de 16h à 17h

Les skippers seront par ailleurs présents pour l'inauguration du village ce samedi 26 à 10 heures. La présentation des équipages aura lieu sur la scène principale du village le samedi 2, de 16h à 17h.

Le plan du village Brest Atlantiques

Que faire en famille ?

Si vous comptez venir avec vos enfants, plusieurs animations sont proposées pour leur permettre d'en profiter. Plus de 300 enfants des centres loisirs et clubs nautiques brestois auront l'opportunité de monter à bord des quatre Ultims le mercredi 30. La journée sera d'ailleurs largement consacrée aux plus petits avec les joueurs de l'UJAP, l'équipe de basket de Quimper, qui feront une démonstration à partir de 16 heures.

L'association Water Family, qui sensibilise les plus jeunes aux questions de consommation et pollution de l'eau, organisera également des jeux sur ses stands : le mercredi 30 de 10h à 13h puis de 14h à 17h, ainsi que le samedi 2 de 14h à 17h. Pour les curieux et amateurs de sciences, l'Océanopolis de Brest propose de découvrir l'évolution de l'Arctique entre 1950 et 2100 grâce à des casques virtuels. Il organise aussi une conférence le samedi 26 à 17h, sous la tente principale. Une autre aura lieu le 1er novembre à 17h à l'initiative de Brest Métropole, sur les eaux de la Rade.

Des animations variées

Plusieurs associations brestoises sont présentes sur le village avec des démonstrations de capoeira et de salsa. Après l'effort, le réconfort : de nombreuses animations autour de la cuisine sont organisées par le team Sodebo et différents partenaires de la course. Un "manège des 4 sens" et des ateliers culinaires ont lieu les samedis et dimanches. Du mardi 29 au jeudi 31, vous pourrez aussi tenter de concocter vous-mêmes vos jus de fruit grâce au "vélo blender".

Des dédicaces des auteurs du premier ouvrage dédié aux Ultims seront aussi organisées le jeudi 31 et le samedi 2, sans compter les nombreux concerts de groupes locaux qui auront lieu presque chaque jour.

Pour le programme complet et détaillé, vous pouvez cliquer ici.