I monoliti... di Don Mathieu Santini

Un monolitu saria una spezia di stucciu longu, com’è una stantara mirè, ma di mitalu. U prima hè apparsu in America. Sò l’agenti di u Dipartimentu di a Sicurezza pubblica di u Statu Utah chì l’ani scupartu. Oh ! Una culonna triangulari liscia liscia di 3 metra passati d’altura inziffata in pienu disertu ! I tippi si sò ditti : sarà qualchì artista faticatu chì voli ghjucà à Stanley Kubrick. Ci n’invinimu chì in u so filmu « 2001, A Space Odissey », l’ivuluzioni nasci da l’apparizioni spuntanea d’un monolitu neru chì spiega un‘intelligenza stratirrestra annunziatrici di a nascita di i primi omìnidi è po di l’omini ditti sapienti.

Unipochi di ghjorna dopu, hè apparsu unu sigondu monolitu ma in Rumania, in cima d’un monti, è po un antru nant’à un rinaghju inglesu, unu in Pulogna, in Ulanda è unu in California. Quistu quì ùn hà micca avutu u tempu di spariscia chì unipochi di ghjovani rivindichendu si di u Cristu Rè sò ghjunti à notti tempu icchippati d’uchjali di visioni nutturna è ani lampatu ciò ch’iddi cunsidarighjani com’è un obeliscu stratirrestru. À a so piazza, ani ficcatu una grendi cruci di legnu. St’attivisti dicisi ani fattu una videò adirizzendu si à i signori stratirrestri par dì di li ch’ùn erani micca i benvinuti ind’è iddi. Ani ancu dittu ch’iddùn vuliani stragneri illigali, chì quisti quì venghini da u Messicu o da u spaziu. Eti capitu ?

Ùn ni parlemu micca à bastanza di sti migranti di u spaziu chì ghjunghjini nant’à a Tarra com’è ind’è minanna è ripartini com’iddi volini è chì tanti coprifocu. Oh ! Sogu andatu à fà i cummissioni in a me galassia, và bè ? Chì ni ? S’è ghje vengu, t’aghju da amparà a galassia è u galateu eu ! Hum ! Ah iè, hè cussì ch’iddu si parla oghji à i Stratirrestri. Quant’à mè sò impauriti. Hè par quissa ch’idd’ùn si facini micca veda à tutti.

Ùn hè tantu, un anzianu ginirali è capu di a sicurezza spaziali israeliana hà dichjaratu chì i Stratirrestri t’aviani una basa sicreta nant’à Marzu è chì l’Americani è l’Israeliani erani in cuntattu incun iddi è travaddaiani culà di cuncertu nant’à sta basa. Hà dittu chì c’era una Federazioni Galatica è chì l’Americani è l’Israeliani t’aviani un accordu di cullaburazioni incù sta Federazioni. Ha ùn la sapiati micca vo ?

L’anzianu capimachja di a sicurezza d’Israelu hà ancu dittu chì Donald Trump a vulia palisà à l’umanità, ma chì i Stratirrestri l’avariani scuraghjitu dicendu chì l’umanità ùn era ancu pronta è ch’iddu ci vulia ch’idd’evuluessi torna à pinuchja prima d’avè stu cuntattu.

D’altrundi, quidd’attivisti chì ani lampatu u monolitu in California ani dittu ch’idd’aviani agitu nant’à l’ordini direttu di Donald Trump. Oh ! U tippu era capaci di metta a puzza ancu in a Federazioni Galatica mirè ! Sarani i Stratirrestri chì l’avarani fattu perda l’elezzioni quant’à mè…

Quandu si sà chì in a noscia galassia ci saria o mancu 60 milliardi di pianeti capaci d’agruttà una forma di vita, ch’iddu ci hè almenu 2000 milliardi di galassii in l’universu, è ch’iddu si pò forsa viaghjà in i curridori lu tempu, ùn sò micca cinqui, ma centunaii di monoliti ch’iddu ci vularia da ziffà in Tarra par metta ci à pena di sali in zucca !

Don Mathieu Santini