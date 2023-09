"Ici, c'est Piriac City" : grosse crise politique pour petite commune

« Le conseil municipal de Piriac-sur-Mer ayant perdu le tiers de ses membres, les électrices et les électeurs sont convoqués à un nouveau scrutin le 15 octobre 2023 pour le premier tour et le 22 octobre 2023 en cas de second tour" : le communiqué de la préfecture donne le ton.

Piriac, 2.000 habitants à l'année, jusqu'à 10.000 l'été. Les commerçants avaient plusieurs requêtes, "l'impression de ne pas être écoutés" © Radio France - Hélène Roussel

Mais que se passe-t-il dans cette petite commune au bout du bout de la presqu'île de Guérande? Piriac, c'est 2.000 habitants à l'année, jusqu'à dix fois plus en saison. Et voilà le bourg secoué par une crise politique sans précédent : les conseillers et les adjoints ont démissionné les uns derrière les autres, le maire désavoué se retrouve seul : il n'a plus que cinq élus autour de lui au conseil municipal. Pas le choix donc, la préfecture a ordonné de nouvelles élections. Les piriacais retournent aux urnes dans un mois avec déjà plusieurs candidats au portillon dont le maire lui-même.

Qu'est-il reproché au maire Jean-Claude Ribault ?

Le maire Jean-Claude Ribault, élu en 2020, et qui se retrouve devant les électeurs à mi-mandat refuse de commenter les défections. "Je ne juge personne, et je veux que personne ne me juge". S'il tente de constituer une nouvelle liste, "c'est au nom de la continuité".

Une candidate "locale de l'étape"

Un maire contesté dans ses méthodes. Face à lui, plusieurs listes sont en cours de constitution, notamment celle des démissionnaires. "Bientôt il y aura plus de candidats que de piriacais" s'amuse une habitante, "mais on sait bien que certains veulent le pouvoir pour des intérêts personnels, pour avoir la main par exemple sur le PLU, le plan local d'urbanisme".

Emmanuelle Dacheux "je veux avant tout recréer du lien et apaiser les relations entre tous les habitants" © Radio France - Hélène Roussel

Le maire n'a pas encore bouclé sa liste mais deux listes ont déjà officialisé leur candidature : « Tous pour Piriac » conduite par Patrick Dahlem et « Piriac au cœur » menée par Emmanuelle Dacheux. Candidate aux dernières élections, "mais j'ai fait des erreurs de castings sur ma liste et je n'ai pas pu aller au bout", la quadragénaire met en avant son ancrage local tant politique qu'associatif.

15 et 20 octobre

Les listes, quoiqu'il arrive, doivent être bouclées pour fin septembre. Premier tour : le 15 octobre.