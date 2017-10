Ida Daussy, une Normande star de la télé en Corée du Sud

Elle se dit "Normande et fière de l'être", Ida Daussy vit en Corée du Sud depuis 25 ans et elle est une star de la télévision coréenne. La délégation normande en voyage en Asie l'a rencontrée ce lundi.

Une délégation de chefs d'entreprises normands est en Asie cette semaine pour mieux faire connaître le savoir-faire de la Normandie. Hervé Morin le président de la région les accompagne. Ce lundi à Séoul, France Bleu a rencontré Ida Daussy, cette Fécampoise également professeure d'université, est devenue une véritable star de la télévision en Corée du Sud.

La petite Française des Coréens"

Elle vit à Séoul depuis 25 ans. "Après mes études, j'avais envie de voyager et je suis arrivée en Corée. Une zone extrêmement dynamique, très ouverte, très demandeuse et je suis devenue la petite Française des Coréens". Ida Daussy a rencontré un Coréen et toute sa vie de couple a été médiatisée, de la naissance de leurs enfants jusqu'à son divorce il y a quelques années.

Ida Daussy est aussi administratrice de la chambre de commerce de Séoul et elle est venue accueillir la délégation normande de passage en Corée du Sud. "On a plein d'atouts normands à valoriser pour les Coréens, dans les domaines du tourisme, de la gastronomie, etc.".