L'association los Siular d'Aas propose un catalogue de prénoms sifflés. Il suffit de faire sa demande sur la page facebook de l'association et vous recevrez en retour un fichier son "cadeau de Noël"

Laruns, France

Une idée de cadeau originale et locale pour Noël. L'association "los siular d'Aas" propose le catalogue des prénoms dans la langue sifflée de la vallée d'Ossau. Sur sa page facebook vous faites votre demande de prénom. Et vous recevrez sur votre messagerie privée, le fichier audio du prénom demandé. Il n'y a pas de prix, on donne ce que l'on veut. Ce sont les collégiens de Laruns, qui apprennent la langue sifflée qui vont "exécuter" ces prénoms sifflés.

Quelques exemples de prénoms sifflés

Nina Roth est la professeur d'occitan du collège de Laruns. Elle explique que cet argent va aider au financement d'un voyage des collégiens siffleurs, sur l’île de la Goméra aux Canaries au printemps prochain du 31 mars au 5 avril.

LA TRADUCTION :

Hàu Sébastien! Quin te va? ça-i béver un cop! (Ho Sébastien! Comment ça va? Viens boire un coup!)

Haù Théo ! Que va plan. Qu'apòrti ua botelha de còcà e ua botelha de vin (Ho Théo! Ça va bien. J'apporte une bouteille de coca et une bouteille de vin)