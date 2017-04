Ikea tourne en dérision la ressemblance de son cabas avec un sac de luxe, et se fait de la pub au passage

Ikea s'est gentiment moqué cette semaine sur sa page Facebook d'un sac d'une grande marque vendu au prix de 1.695 euros, qui depuis quelques jours fait rire les internautes en raison de sa grande ressemblance avec le cabas bleu de l'enseigne suédoise.

Le géant suédois de l'ameublement Ikea s'est emparé d'une drôle de comparaison qui fait rire les internautes depuis quelques jours. Celle entre son désormais mythique cabas bleu, le Frakta, et un sac de la marque de luxe Balenciaga. Le premier est vendu 0,80 euro. Le second... 1.695 euros.

Voici le sac Balenciaga à 1695 € ! Un vrai petit sac IKEA ! 😂 #LeNightShow pic.twitter.com/8k1hyVwVzJ — Marion & Anne-So (@MarionEtAnneSo) April 24, 2017

"C'est le 'it bag' de la saison ! Parfois c'est super simple de rester tendance. En tout cas chez nous, l'original, c'est 1.694 euros moins cher", s'amuse Ikea sur sa page Facebook, sous la photo d'une employée portant le volumineux modèle doté de quatre anses, longues et courtes. Ce n'est pas Ikea qui a en premier souligné cette ressemblance, mais le groupe et son agence de communication ont décidé de transformer le buzz sur internet en véritable campagne de pub. Le groupe propose des indices "pour identifier l'original", parmi lesquels: "il fait du bruit" quand on le secoue, "peut transporter du matériel de hockey, des briques et même de l'eau", "se rince avec un tuyau d'arrosage quand il est sale".