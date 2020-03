"Il a craqué": Payet (OM) tacle Aulas (OL)

On a plutôt l'habitude de voir Dimitri Payet régaler les fans de l'OM d'un joli but ou d'une dernière passe pleine de talent. On a beaucoup moins dans nos souvenirs l'image du réunionnais qui tacle.

Pourtant, Payet sait aussi régaler dans cet exercice, en témoigne sa dernière sortie en direction de Jean-Michel: " Il a craqué, il faut prendre sa température, vite."

Payet avait déjà allumé envers Rudi Garcia, ancien technicien marseillais, aujourd'hui à Lyon, avant le duel entre les deux formations en novembre dernier, avant de tacler, au sens propre du terme, sur le terrain sur l'action de son deuxième but ce soir-là.

Aulas évoque "une saison blanche", l'OL serait donc 2e et l'OM 5e en vue de la prochaine saison

Cette fois, Payet monte d'un cran, mais en répondant cette fois, et montre les crocs devant Jean-Michel Aulas après la sortie du président de l'OL dans Le Monde à la suite de la suspension de la ligue 1 "jusqu'à nouvel ordre". Le boss de l'OL, toujours là pour défendre son club, même quand il fait front tout seul, estime que la "meilleure solution (si le championnat ne va pas à son terme) serait de dire: "C'est une saison blanche", sans attribution de titre, ni relégation. « Le plus logique serait alors de dire on annule tout et on repart sur la situation du début de saison ». Et donc, avec les mêmes qualifiés européens. ce qui arrangerait bien l'intéressé car son OL, 3e la saison dernière et actuellement 7e, serait l'un des représentants français lors de la prochaine Ligue des Champions. Et l'OM, actuel 2e, n'y serait pas, avec sa 5e place de l'an dernier.

"Mais il est sérieux celui-là?" Dimitri Payet

Selon J-M Aulas, cette décision permettrait d'éviter « à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF», car une « décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher ».

Une sortie qui a fait réagir sur le Vieux-Port. Quelques heures après les propos d'Aulas, Dimitri Payet lui répond sur Twitter. Avec un dose équivalente de provocation et un brin d'humour. "Mais il est sérieux celui-là? Il a craqué, il faut prendre sa température, vite. C'est bien tenté mais LoL".

La présidente de la LFP rassure les supporters de l'OM

S'il fallait rassurer les supporters de l'OM, en cas d'arrêt définitif de la Ligue 1, l'intervention de la présidente de la LFP est aussi là pour ça.

« Il est vraiment beaucoup beaucoup trop tôt aujourd’hui pour pouvoir imaginer quoique ce soit explique Nathalie Boy de la Tour, sur BeIN Sports. Bien entendu, on travaille sur tous les scénarios. Là, je vous le dis et je le répète : à un moment, ce n’est pas la décision d’une personne. Le football, c’est la solidarité entre les 40 clubs et les acteurs du foot. Aujourd’hui, ses paroles (celles de J-M Aulas) n’engagent que lui. _Cette solution est une solution que lui appelle peut-être de ses vœux, mais qui n’est pas celle qui est arrêtée par le conseil d’administration_, ça n’a même pas été abordé. Franchement, on n’en est absolument pas là. »