Il a marché 2000 km à travers la France, un jeune Breton termine son aventure solidaire

C'est la fin d'une aventure humaine et solidaire.. Constant Pelhate, un jeune Breton de 27 ans, est de retour ce dimanche 23 octobre dans son village de Drouges au sud de Vitré en Ille-et-Vilaine. Il est parti le 20 juillet 2022 de Banyuls-sur-Mer, près de la frontière espagnole, pour traverser une partie de la France en marchant et en dormant chez l'habitant. En parallèle, il a mené une collecte au profit des enfants malades de l'association "Make a Wish". Constant a déjà réalisé un tour de l'Europe, une traversée de la Nouvelle Zélande ou du Mexique, mais à chaque fois à vélo.

"J'ai perdu 12 kilos"

Le long des 2000 kilomètres traversés, Constant, la silhouette frêle, coiffure en catogan et barbe bien taillée, ne s'est jamais séparé de deux bâtons de marche et d'un énorme sac à dos orange "mon sac à dos doit faire 15 kilos, mais avant de me séparer de ma tente et de mon réchaud à Tours j'en étais à 20 kilos" témoigne Constant. Et puis, ses chaussures de sport ont tenu, les pieds ont du s'habituer

"Au début j'ai eu des ampoules, et puis ça passe. Le corps se régule aussi, j'ai perdu 12 kilos" - Constant Pelhate

"J'ai perdu 12 kilos" Constant Pelhate le long du canal à Tinténiac © Radio France - Loïck Guellec

Une aventure et des rencontres

Constant en a traversé du pays entre les paysages montagneux des Pyrénées, les côteaux souriants du Gers, les territoires secrets du Limousin ou encore la magie du Mont-Saint-Michel. Un voyage largement improvisé au gré des humeurs ou des envies de Constant. Il parcourt en moyenne une trentaine de kilomètres par jour. Et à chaque fois il rencontre l'hospitalité "chaque soir je me donne cette motivation d'aller toquer chez l'habitant, de dormir dans des églises, des garages, des granges ou des cabanes de jardins. Parfois j'ai le luxe de recevoir un lit ou une douche. Parfois même je suis invité à diner chez l'habitant. Tous les soirs, je vais chercher la bonté humaine". Constant tient à préciser qu'il ne squatte pas et demande toujours l'autorisation.

Une collecte

Le voyage lui a permis de collecter 2500 euros pour les enfants malades avec l'association "Make a Wish". Plus qu'une aventure solidaire, une véritable expérience humaine pour lui. "Au terme de mon voyage, je retiens que la France est magnifique et que les Français sont géniaux. Mille merci à tous ceux qui m'ont aidé au fil du chemin. C'est cela qui me donne de l'optimisme et de l'espoir dans mes voyages. Je veux continuer d'être optimiste envers l'être humain et c'est grâce à tous les gens qui m'accueillent." Constant a raconté son périple dans des story sur le réseau social Instagram. Il va se mettre à la préparation d'un livre.