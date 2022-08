Il affiche Lascaux sur son camion pour montrer sa fierté d'habiter en Dordogne

Cela ne lui rapporte rien, ou plutôt si "une grande fierté". Lorsque Steeven Caroux gérant d'une société de transport à Montignac en Dordogne a acheté son troisième semi-remorque il a eu l'idée d'afficher Lascaux en grand, sur plus de 16 mètres de long, et près de trois mètres de haut. On voit le nom Lascaux mais aussi une reproduction de la salle des taureaux "le taureau c'est universel. Quand on voit cette image, tout le monde pense à Lascaux. Je me suis dit n'importe qui peut la regarder, s'arrêter c'est l'image officiel. On se pose devant, on regarde".

La bâche fait 16,50 de long sur 2,70 de haut. © Radio France - Charlotte Jousserand

Un coup de cœur pour Lascaux et pour la région

Steeven Caroux a choisi d'afficher Lascaux car c'est son entreprise qui achemine l'exposition itinérante Lascaux 3 dans les pays européens mais aussi parce qu'il est "tombé amoureux" de Lascaux IV et de la Dordogne. Il est arrivé il y a 21 ans ici avec sa famille depuis Calais dans le Nord. Le transporteur a non seulement eu un coup de cœur pour la région mais aussi pour la reproduction de la célèbre grotte. "On habite la colline de Lascaux donc on a pu y aller en avant première et je suis ressorti de là stupéfait, c'est magnifique. Voir ce qu'ils faisaient à l'époque avec aussi peu de moyens, c'est impressionnant. Je suis ressorti de là avec de l'humilité".

Une bâche spéciale financée par le transporteur et par la Semitour

Le Périgourdin en a parlé à la Semitour. Le gestionnaire de Lascaux IV qui a donné son accord et qui a décidé de payer l'impression. La bâche Lascaux a été choisie et installée il y a un mois "juste après qu'on ait transporté l'exposition en Italie". Le nouveau semi-remorque a déjà fait plusieurs trajets entre la France, l'Espagne et l'Italie "j'ai déjà eu un copain en Italie qui m'a appelé pour me dire, tiens j'ai croisé la remorque Lascaux [...] les gens la voient, ils la prennent en photo, on n'a que des bons retours". Le camion qui ne sert pas uniquement à transporter les panneaux de l'exposition Lascaux repartira mardi prochain de Montignac pour aller à Marseille.