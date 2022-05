Il atteint le million de kilomètres avec sa 307 devant le Musée de l'Aventure Peugeot

Ça y est, Fabrice Gommé est enfin millionnaire. Ou presque. Le Picard a dépassé le cap du million de kilomètres parcourus au volant de sa 307, ce vendredi à Sochaux, lieu de conception de son véhicule. Seulement, le compteur n'est pas conçu pour afficher un tel nombre et il est resté bloqué à 999.999 kilomètres. "On n'arrive pas à passer le million, c'est terrible", a-t-il lancé en arrivant devant le Musée de l'Aventure Peugeot, en fin de journée. Mais peu importe, il a bien réussi le défi fou qu'il s'est lancé il y a un peu plus d'un an. Forcément, il était heureux et très ému : "C'est Noël toute la journée là pour moi".

Le compteur est resté bloqué à 100 mètres du million. © Radio France - Corentin Debuire

La conclusion n'a pas eu lieu tout à fait comme prévu : Fabrice Gommé souhaitait atteindre le million en franchissant les grilles de l'usine Stellantis. Seulement, une fois devant, vers 17 heures, il restait 36 kilomètres à parcourir. Pris par le temps, avec des ouvriers qui l'attendaient et devaient ensuite reprendre le travail, il s'est résigné à terminer son parcours plus tard. Il a été accueilli très chaleureusement par les employés qui travaillaient déjà sur la chaîne de montage en 2006, au moment où sa voiture a été fabriquée.

"Je suis fier d'avoir fait ça grâce à eux et avec eux"

C'était une des raisons principales qui ont motivé le défi que s'est lancé Fabrice Gommé : remercier ces ouvriers pour les 16 années qu'il a passées avec sa 307. Ces derniers étaient touchés par le geste du Picard. "Je suis émue, je trouve que c'est génial, confiait Cathy, la voix un peu tremblante. Je trouve que c'est une belle voiture et ça nous permet de voir notre travail." Jean-François a lui apprécié de voir pour la première fois une voiture avec un compteur proche du million : "En 22 ans je ne l'ai jamais vu et je ne le reverrai peut-être jamais donc ça touche. Qu'il vienne nous remercier comme ça, ça touche aussi, c'est sympa."

Plus tôt dans la journée, Fabrice Gommé était également allé à la rencontre des ouvriers de l'usine de Trémery, en Moselle, qui ont conçu le moteur de sa 307. Le moment avait déjà été fort, alors à l'usine sochalienne, les larmes aux yeux, il avait du mal à contenir son émotion : "Je suis fier pour eux. Je suis fier d'avoir fait ça grâce à eux et avec eux. Franchement ça me touche. Je n'ai pas d'autres mots, j'ai la gorge serrée."

Les ouvriers de l'usine Stellantis ont pu admirer le travail qu'ils ont accompli il y a 16 ans. © Radio France - Corentin Debuire

Après une rapide visite de la chaîne de montage, Fabrice Gommé est reparti pour boucler les 36 kilomètres restants. Il a fini par atteindre le cap symbolique du million sur le parking du Musée Peugeot pour conclure une journée forte en émotion. Il reviendra bientôt à Sochaux pour une visite plus poussée de l'usine Stellantis et du Musée, en prenant son temps cette fois.