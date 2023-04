Il bat le record du monde de marathon en courant à l'envers à Saint-Paul-lès-Romans

Tous les yeux étaient rivés sur Guillaume de Lustrac, 29 ans, ce dimanche après-midi à Saint-Paul-lès-Romans dans la Drôme. Ce dernier a couru le marathon de la Drôme en arrière en 3h25. Il bat ainsi le record du monde. L'ancien record de course à l'envers était établi à 3h38.

"Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec ma famille, ma fiancée et mes proches qui m'ont soutenu dans ce challenge depuis le début" se réjouit l'athlète. Guillaume qui a déjà participé à de nombreux marathons avait parié avec un ami qu'il battrait ce record. C'est chose faite. Ils ont ensuite créé sur les réseaux sociaux le challenge "Kokogichallenge".

Si cette course insolite peut prêter à sourire, elle a nécessité de longues heures d'entrainement comme l'explique le recordman : "c'est évidemment très physique et on ne sollicite pas les mêmes muscles. Ma fiancée m'a beaucoup aidé lors des entrainements, je la remercie. Ce n'était pas marrant tous les jours surtout quand il y a des chutes."

L'Isérois avait besoin d'un marathon peu fréquenté pour avoir assez de place pour courir à l'envers. Celui de Saint-Paul-lès-Romans était idéal pour le marathonien puisqu'il était plat. Son complice a filmé toute la course et va pouvoir faire attester le résultat de Guillaume par le Guinness World Records.