Il capte France Bleu Picardie sur son poste radio en Finlande

Ca s'appelle la magie des ondes ! Quand France Bleu Picardie est captée à près de 3 000 kilomètres d'Amiens. Le personnage principal de cette histoire incroyable est un finlandais qui nous a envoyé un email, pour signaler qu'il nous avait entendu sur un bon vieux poste.

On aurait pu croire à une blague, mais ce passionné de radio n'a pas eu d'hallucination auditive ! Pentti Liturjavi habite à Ruovesi, 4000 habitants en plein centre de la Finlande. Ce retraité est un chasseur de signaux, grâce à des postes et des antennes radios spécialisées. Il module ses boutons et parvient à capter des émissions diffusées loin, très loin de chez lui, au Canada, en Turquie et donc en Picardie.

Peu d'interférences près du cercle polaire

L'extrait envoyé par Pentti Liturjavi provient de l'émission La Tribune des Sports . C'est brouillé mais suffisamment clair pour que l'on reconnaisse les voix des polémistes. Pentti Liturjavi a capté vingt minutes de l'émission sur son récepteur via la bande AM, amplitude modulation en anglais. C'est le pendant de la FM.

Ces ondes peuvent parcourir des centaines de kilomètres en rebondissant sur la couche supérieure de l'atmosphère. Ce qu'on appelle l'ionosphère. Plus on se rapproche du cercle polaire, moins il y a d'interférences et plus ces ondes peuvent aller loin. Celles de Picardie ont donc furtivement atterri à Ruovesi.