Un internaute créé une carte des mairies qui arborent le drapeau breton

Où trouve-t-on le Gwenn ha Du? Sur quel fronton de mairie? Dans quelle commune? C'est pour répondre à ces questions qu'Etienne Gruenais, alias @Etienne au Queur de Breizh sur Facebook et Twitter, a voulu réaliser une carte de Bretagne inédite.

Ce jeune Breton, installé près de Dinan, a fait le pari en janvier dernier de recenser les communes qui affichent le drapeau breton. Pour cela il a demandé de l'aide aux internautes. Trois mois plus tard, la carte est publiée sur internet et les réseaux sociaux d'Etienne Gruenais.

"J'ai eu beaucoup de réponses, venant des cinq départements bretons, du Finistère à la Loire-Atlantique" explique-t-il. "On m'a aussi envoyé des photos des mairies avec Gwenn ha Du. Certaines communes posent d'ailleurs la question de l'installer ou non lors d'un conseil municipal", preuve selon le jeune homme que de plus en plus de mairies vont le faire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



