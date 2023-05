Il découvre des pellicules photo dans une usine abandonnée et retrouve leur propriétaire 18 ans après

"C'est complètement fou !" ne cesse de répéter Théophile Baye après l'histoire qu'il a vécue. Ce Tarbais de 30 ans, jeune photographe adepte d'"urbex", l'exploration de lieux abandonnés (qu'il partage sur son compte Instagram ), a retrouvé le 1er mai dernier dans une usine désaffectée de Séméac, près du péage, plusieurs appareils photos jetables. Il a fait développer les pellicules qui se trouvaient à l'intérieur et a découvert une série de clichés d'une même famille, comme un album souvenirs oublié au milieu de nulle part.

Les réseaux sociaux élucident le mystère en quelques heures

Théophile s'est alors mis en tête de retrouver à qui ces photos appartenaient. Sur les clichés, peu d'indices, si ce n'est des scènes d'un réveillon de Noël, explique-t-il : "On pouvait voir une famille déballer les cadeaux, un bébé, le papa, la maman et, je suppose, le papy et la mamie". En arrière-plan, un décor qui fait penser aux années 1990 ou 2000, suppose Théophile. Le jeune homme décide alors de partager une photo du papa sur les réseaux sociaux, et là tout va très vite.

Le mystérieux cliché du papa et de son fils lors d'un réveillon de Noël vieux de 18 ans © Radio France - Théophile Baye

"C'était incroyable, en quelques heures il y a eu 300, 400, 500 partages. Et en l'espace de deux ou trois heures, une personne me contacte en me disant qu'elle pense reconnaître le papa sur les photos". Après ce premier internaute, d'autres suivront. Tous identifient le papa inconnu, qui est prévenu. Il est mis en relation avec Théophile et les deux hommes se téléphonent, "un moment complètement fou" raconte le photographe.

Les photos oubliées offertes en cadeau d'anniversaire

Grande émotion aussi du côté de Fabrice, l'homme identifié comme le papa sur les clichés. Quand plusieurs de ses collègues viennent le voir pour lui dire qu'une photo mystère de lui circule sur les réseaux sociaux, il a du mal à y croire. Mais après le coup de téléphone avec Théophile et l'échange des clichés, c'est l'émotion. "Ce sont des photos qui datent de 18 ans, et qui me sont revenues à l'esprit, les lieux, les situations... j'ai été très surpris au début, puis très ému. Il y a des photos très émouvantes".

Le bébé sur les clichés, c'est le fils de Fabrice. Il a justement eu 18 ans ce dimanche 21 mai. Alors pour son anniversaire, son père lui a offert les photos retrouvées. "On lui a fait la surprise" raconte Fabrice, "de lui faire la petite histoire et de lui présenter ces photos avec son grand-père, parce qu'il en a très très peu. Il a été très surpris, il n'y croyait pas trop au début, puis il a été très ému. C'était son tout premier Noël".

Que faisaient ces appareils photos dans une usine abandonnée ?

Théophile, de son côté, se réjouit de ce que les réseaux sociaux aient aidé au dénouement de cette histoire, qui l'a beaucoup chamboulé : "de me dire que j'ai retrouvé des instants de vie d'il y a plus de 15 ans, forcément je me mets à la place de l'autre en me disant que si ç'avait été l'inverse, ça serait incroyable qu'une personne dont je ne connais pas le nom me contacte pour me donner des photos où je peux revoir mon fils et tous ces moments".

Un seul mystère persiste : la présence de ces pellicules et ces appareils photos au beau milieu de cette usine désaffectée. Fabrice habite aujourd'hui près d'Argelès-Gazost, mais a vécu à Séméac. En revanche, l'usine de pièces détachées de voitures où Théophile faisait de l'exploration ne lui dit rien. "Ça reste toujours aussi mystérieux cette histoire de pourquoi comment j'ai pu retrouver cette pellicule là-bas" lâche le trentenaire. Il a tout de même promis à Fabrice de passer un jour le voir pour qu'ils fassent ensemble une dernière photo souvenir de toute cette histoire.