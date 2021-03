VIDÉO - Ils découvrent une ancienne cache de résistants à Brignoles en s'engouffrant dans une mine abandonnée

Plus d'une vingtaine de chargeurs d'armes à feu, une vingtaine d'explosifs, une dizaine de balles de calibres différents, deux grenades et quelques mines : c'est le trésor de la seconde guerre mondiale qu'ont trouvé deux jeunes pratiquants d' "Urbex" (exploration urbaine).

Clément, 21 ans, pratique l'urbex depuis cinq ans. Il y a quelques semaines, il part s'engouffrer dans une mine à l'abandon avec un ami, dans les alentours de Brignoles. "On pensait trouver ce qu'on trouve habituellement : des wagonnets, des rails..." mais non ! Cette fois, ils trouvent ces munitions, bien cachées au fin fond des galeries. Les deux explorateurs urbains apprendront par la suite qu'il s'agit en fait d'une cache de résistants durant la seconde guerre mondiale, dans une mine fermée, a priori, dans les années 40.

La vidéo de leur trouvaille

Les deux amis ne se sont pas contentés de cette découverte. Ils ont enquêté depuis, pour comprendre comment tout cet attirail de guerre s'est retrouvé là. "On a pu explorer énormément de choses sur l'histoire locale en partant de ça !" raconte Clément. "On a pu trouver beaucoup d'informations notamment sur les résistants de Brignoles. _On a appris qu'ils avaient plusieurs caches de munitions comme ça_. Donc ça c'est l'une d'elle mais il y en a d'autres dans les alentours, notamment la grotte de Vins-sur-Caramy et d'autres mines qui sont dans le secteur"

"On a aussi appris que c'était par exemples des grenades anglaises, des chargeurs de Sten anglais, donc très probablement des vestiges parachutés par les alliers peu avant le débarquement de Provence. Il faut savoir qu'avant le débarquement de Provence, les alliés ont parachuté énormément de matériel pour armer les résistants en vue du débarquement. Ils fallait qu'ils soient prêts et qu'ils sabotent aussi le matériel allemand, l'économie allemande, car on est juste à côté de mines encore en activité."

On a choisi de les laisser là également, pour respecter le choix des résistants

L'enquête décolle vraiment et les faits se confirment lorsque qu'une personne contacte Clément. Cette personne a en sa possession un livre publié en 1980, dans lequel on voit une photo avec des résistants dans une galerie. Clément reconnait tout de suite la galerie et les munitions qu'il a trouvé. D'après ce livre et cette photo "les résistants sont retournés sur leurs propres traces en 1980", se sont pris en photo et ont laissé ces vestiges sur place. "Ils auraient pu les récupérer, mais ont préféré les laisser sur place, là où ils les ont caché quarante ans plus tôt. Alors on a choisi de les laisser là également pour respecter le choix des résistants, mais la raison qui les a conduit à les laisser là... On l'ignore"

Un vrai trésor pour Clément, qui vient d'entamer des études d'histoire

"C'est un peu une autre façon d'aborder, de découvrir l'histoire" confie Clément, qui vient d'arrêter ses études de droit pour entamer des études d'histoire. "On a vraiment l'impression de se plonger dans l'histoire, on découvre les vestiges du passé, et à ce niveau là c'est presque de l'archéologie ! Le fait d’enquêter directement sur des lieux historiques, partir d'un lieu et arriver à une conclusion, c'est passionnant !"