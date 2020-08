VIDÉO - Près de Vitré, il découvre une centaine d'écrevisses à proximité de son étang

"Elles grimpent sur le bord de l'étang. Ah, tiens ! En voilà, une, deux, trois, quatre, cinq..." Jeudi 13 août, les écrevisses de Louisiane continuent d'apparaître près de l'étang de Clément Douin.

La veille, l'agriculteur en a retrouvé près d'une centaine sur le chemin de son exploitation à Brielles, près de Vitré (Ille-et-Vilaine). "J'étais en tracteur, je voyais quelque chose qui bougeait devant moi, je croyais que c'était des cafards. Je suis descendu, et je me suis rendu compte que c'était écrevisses. En remontant le chemin à pieds, j'en ai vu partout... partout..."

Une première en 77 ans de métier

Armé d'une pince, parfois à mains nues, il s'est mis à rassembler les écrevisses dans un seau, jusqu'au pas de sa porte. "Elles ont suivi la route sur la pelouse, les unes derrières les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas". Toute la famille s'y est mise : "J'ai eu peur, il y en a une que je n'avais pas vue et j'allais marcher dessus", raconte son fils de 10 ans. Elles mesurent jusqu'à 12 centimètres de long et peuvent lâcher un liquide blanc toxique.

Au lendemain de sa trouvaille, Clément Douin et son fils ont pêché de nouveau une vingtaine d'écrevisses. © Radio France - Maxime Glorieux

Raymond, le père de Clément n'en revient pas : "En 77 ans c'est la première fois que je vois ça. Avant c'était une mare, il y avait des poissons. Avec la sécheresse de l'année dernière, ils ont disparu. Mais depuis un mois je voyais souvent des hérons. Maintenant on connait la cause : ils mangent les écrevisses. Tout autour du lac, on a retrouvé des carcasses. L'année 2020 était déjà particulière mais alors là...!"

Importées par un héron ?

Après la pêche, à table. Retirer toute la vase leur a pris une bonne heure. Ensuite, l'agriculteur a dû apprendre, grâce à des recherches sur internet comment "castrer" une écrevisse pour la manger. "Casser à droite, casser à gauche, tirer, et l'intestin sort". Bilan du festin en famille ? "Délicieux, avec une bonne mayonnaise maison. Le meilleur, ce sont les pinces."

L'agriculteur a appris, en cherchant sur internet, comment "castrer" une écrevisse afin de les déguster en famille, avec "une bonne mayonnaise maison". © Radio France - Maxime Glorieux

Mais comment ces écrevisses de Louisiane, une espèce introduite en France dans les années 70, ont-elles pu arriver dans cet étang ? "Elles sont apparues après les orages d'hier matin, explique Raymond. Est-ce qu'elles ont eu peur ? Je ne sais pas..." Son fils ajoute qu'elles pourraient sortir de l'eau lorsque le temps est humide. Il pense qu'un héron aurait pu les importer, avant qu'elles ne se reproduisent. Une femelle de cette espèce peut porter jusqu'à 600 œufs par portée, plusieurs fois par an.