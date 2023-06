Il découvrent une carrière clandestine dans un jardin, l'inquiétude d'un petit village de Gironde

Leur histoire a fait le tour des réseaux sociaux : une famille du petit village de Cursan, près de Créon, a découvert en mars dernier un trou de 4 mètres de profondeur dans son jardin. Du jour au lendemain, un éboulement juste à côté de leur terrasse a mis au jour une carrière souterraine de pierre de taille. Cela fait aujourd'hui trois mois qu'ils sont relogés, et leur histoire interroge les Cursanais.

"Est-ce que ça peut se produire quand nous enfants sont en train de jouer dans le jardin ?"

Car très vite, la nouvelle a fait le tour du village. Avec beaucoup de question, et peu de réponses. "Est-ce que ça peut se produire chez nous, quand nos enfants sont en train de jouer dans le jardin ?" s'interroge Ludivine, une voisine du couple sinistré.

Pour son mari Thomas et elle, difficile de ne pas s'identifier au couple sinistré et leurs deux enfants. Leur maison est située à seulement 50 mètres : "On fait des travaux, on investi de l'argent dans cette maison. Si ça se trouve, on le dépense en l'air", s'inquiète Ludivine. "Si ils ont creusé à un endroit, ils peuvent très bien avoir creusé à d'autres", ajoute Thomas. Tous les deux n'ont jamais été prévenu de l'éventuelle présence de carrière lorsqu'ils ont emménagé.

Une carrière clandestine à 4 mètres de profondeur

Car la carrière découverte est une carrière clandestine, explique Cyrille Thomaidis, géologue au Bureau des carrières souterraines de Gironde. Un forage certainement creusé par un ancien propriétaire du terrain, pour extraire des pierres de construction. L'usage était courant au XIXe siècle, dans ces sols calcaires déjà creusés par la nature.

La plupart du temps, ces forages ont été déclarés. On en connaît 1.400 dans le département, en particulier dans l'Entre-Deux-Mers, le Bourgeais, le Cubzaguais, le Fronsadais, le Libournais ou le Sauternais.

Mais à Cursan, aucune trace dans les registres de la mairie. Le puits a été rebouché, puis simplement oublié. Et avec les orages du mois de mars, l'argile contenue dans les cavités s'est vidée dans les galeries. Résultat : en surface, le sol s'est affaissé, laissant apparaître la carrière à 4 mètres de profondeur.

La carrière a bien été creusée par la main de l'homme. - GRIMP33 (DR)

Des études menées sur les sols

Le phénomène est localisé : la galerie s'étend seulement sur 10 mètres de long, elle n'est pas le point de départ d'un réseau plus large. Et il est surtout rare : en général l'état des carrières est surveillé, par le Département quand elles sont sous le domaine public, des routes ou des collèges par exemple, ou par des particuliers quand elles sont sous un terrain privé.

Mais rien n'indique que d'autres carrières clandestines ne puissent pas exister dans le village. "Il est hors de question de laisser l'affaire telle quelle", promet le maire Ludovic Caurraze. Si l'étude à mener sur le terrain sinistré est à la charge de la famille, qui a d'ailleurs lancé une cagnotte pour aider à la financer, la ville a adhéré au syndicat départemental des études et prévention des risques carrières et falaises (EPRCF33) pour mener d'autres études. Ludovic Caurraze interroge également les anciens du villages, pour savoir s'ils se souviennent d'autres zones qui auraient pu être creusées.

Avec le temps, la plupart des carrières clandestines finissent par être répertoriées. On en découvrait une dizaine par an avant 2019, c'est aujourd'hui une par an en moyenne en Gironde.