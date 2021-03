Pour son anniversaire, il dessine la carte de France en courant un marathon dans Paris

La pratique n'est pas neuve, elle s'appelle "le GPS drawing" et consiste à dessiner des formes en retraçant son itinéraire de course via des applications. Pour son anniversaire, ce 4 mars, un marathonien nommé Laurent Thillaye du Boullay s'est lancé un défi : courir 42 km dans Paris et tracer la carte de France.

"Je suis très heureux d'être allé jusqu'au bout"

Ce défi, c'est finalement le quatrième marathon pour ce sportif, "un marathon non-officiel", privé de course depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est ce manque de compétitions officielles qui a motivé Laurent à se fixer ce défi original. "Je fais des courses un peu partout en France, pourquoi ne pas faire un tracé qui reprend cette carte ? Je voulais aussi montrer que vu la situation sanitaire actuelle et les couvre feu, il suffit d'une bonne paire de baskets pour faire le tour de son pâté de maison."