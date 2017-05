Il donne à son bébé le nom d'un célèbre cheval de course mayennais

Un turfiste normand a prénommé son fils Tiégo. Un hommage à Tiégo d'Etang que son entraîneur mayennais, Christian Bigeon, vient de mettre à la retraite.

C'est une si belle histoire ! Un si joli bébé ! Un si prestigieux cheval ! Tiégo d'Etang, qui vient de prendre sa retraite après une prestigieuse carrière (15 victoires, 22 places, plusieurs participations au Prix d'Amérique), est une star des hippodromes. Les turfistes l'adorent le voir courir. Ils n'en auront malheureusement plus l'occasion. Le crack va désormais se consacrer à la reproduction dans un haras de la campagne mayennaise. Un grand amateur de courses, Damien Houas, de Forges-les-Eaux, a décidé, il y a quelques mois, de donner à son fils le prénom de Tiégo : "ce cheval-là, je l'ai toujours trouvé très régulier, je le jouais souvent. Ma copine est tombée enceinte. Il a fallu qu'on sache si c'était un gars ou une fille. On n'avait pas de prénom. Et j'avais Tiégo dans un coin de la tête. Tout le monde a bien aimé. Mon frère a des chevaux. On met parfois le bébé dessus et le week-end on regarde les courses à la télé et il a l'air d'aimer ça !".

Tiego et son papa - Compte Facebook Damien Houas

Damien nous explique pourquoi il a prénommé son fils Tiego Copier

L'entraîneur du cheval, Christian Bigeon, a invité Tiégo et son papa à venir en Mayenne. La rencontre, qui sera probablement très émouvante, devrait se dérouler en septembre.