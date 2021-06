Il empoche 500.000 € à un jeu de grattage et 11.000 € au Tiercé en moins d'une semaine dans un bar de Marly

Fabien est ce qu'on pourrait appeler un serial gagneur, depuis qu'il a 16 ans, il accumule les gains aux jeux, il a même reçu une fois une voiture après un tirage au sort, et il gagne tellement que depuis janvier, le sexagénaire n'a pas touché à son compte bancaire.

Mais cet habitant du Valenciennois n'avait jamais obtenu d'aussi gros gains, 11.000 euros au Tiercé et 500.000 euros au jeu de grattage X20, 5 jours après !

"J'ai encore pas atterri", explique l'homme qui n'a même pas réagi le jour J se souvient la gérante du Chiquito, elle aussi très étonnée par ce gros chèque, le plus gros de l'établissement.

Fabien qui n'a donc pas fait d'excès pour fêter ce double chèque "juste un petit gueuleton entre copains" mais quand même avec du champagne précise-t-il.

Faire plaisir aux autres et après peut-être de beaux voyages

Et pour le reste, pas question de tout flamber d'un coup. Celui qui vient d'un milieu modeste connait la valeur de l'argent, et garde la tête froide, il a juste changé son portable cassé, envisage d'offrir une voiture à sa fille et sa sœur, et pour lui après certainement des beaux voyages pour sa retraite qui arrive dans six mois.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Fabien qui reste le plus discret possible pour éviter les convoitises continue à jouer, pas pour le gain vous l'aurez compris, mais par plaisir, et il a déjà regagné ! Toujours au Chiquito qui, du coup, voit affluer de plus en plus de "gratteurs" reconnaît la gérante.

Mais quel est son truc ? Eh bien d'abord il faut bien choisir ses jeux, le cash et le X20 sont ses favoris, privilégier les jeux à plus de 5 euros qui, selon lui, sont sûrs d'apporter des gros gains contrairement aux jeux à 1 ou 2 euros, et surtout demander des jeux au milieu des piles, plus souvent gagnants selon son expérience.