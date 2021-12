"Il est magnifique !" : le cheval qui collectera le tri sélectif dans le Vieux Mans fait sensation

Un cheval percheron : c'est le curieux éboueur que les manceaux de la Cité Plantagenêt pourront désormais croiser, chaque mardi matin ! A partir du 4 janvier, "l'hippomobile" (une voiture tirée par un cheval) sera le nouveau service de ramassage du tri sélectif dans ce quartier mis en place par Le Mans Métropole, trop difficile d'accès pour des camions-bennes classiques. Doupette dit Doup', la jument chargée de cette mission, a effectué pour la première fois son parcours mardi 14 décembre, pour le plus grand plaisir des Manceaux.

Des sacs de tri ont été distribués aux habitants lors des premiers passages de la jument, le 14 décembre. © Radio France - Solène Gardré

"C'est un superbe cheval percheron, il est magnifique !" s'extasie Martine, une habitante du Vieux Mans, au passage de Doupette et de sa carriole. "Je rentrais chez moi... Quand je l'ai aperçu au loin, je ne m'y attendais pas ! Alors comme une vraie badaud, je le prend en photo avec mon téléphone." Et elle n'est pas la seule à être interpellé : au bruit des sabots, les fenêtres s'ouvrent et les curieux regardent la procession avec attention.

Doupette, dit Doup', est une jument percheronne de 8 ans. © Radio France - Solène Gardré

Certains passants sont étonnés, comme Steven : "C'est peut-être une attraction de Noël..?" mais nombreux savent exactement de quoi il retourne. "Le cheval viendra pour le tri sélectif", explique Hélène. Elle vient de récupérer les poches poubelles et les consignes de tri à la mairie, qui propose une permanence de distribution jusqu'au 22 décembre. Elle tente de se rappeler : "Du papier, mais aussi des cannettes... Pas de verre par contre ! Le seul problème, c'est le bruit des sabots à 6 heures du matin", rigole-t-elle.

De gauche à droite : Laurent Taupin, du service propreté de la Métropole ; Christine Sallé, la maîtresse des chevaux percherons ; Doupette ; Jean-Baptiste Ricard, ripeur. © Radio France - Solène Gardré

Doupette, ou l'un de ses compagnons, passera effectivement chaque mardi matin, dès 6 heures à partir du 4 janvier prochain. Pour l'instant, l'heure est aux dernières répétitions : "C'est comme pour les humains, il y a toujours un peu de stress quand on découvre un endroit nouveau", explique sa maîtresse Christine Sallé. "Là, c'est la première fois que Doup' fait le parcours et elle s'en sort très bien. On préférait s'entraîner à l'avance."

Christine Sallé a remporté l'appel d'offre du Mans-Métropole, avec ses chevaux percherons. "Elle correspondait à tous les critères que nous cherchions pour mettre en place l'hippomobile", explique Laurent Taupin, du service propreté de la Métropole. "Notamment parce qu'elle a plusieurs chevaux, qui peuvent relayer Doupette."