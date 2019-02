Il est maintenant possible de privatiser le Gros Horloge, à Rouen

Vous voulez visiter le Gros Horloge tranquillement, à votre rythme, le soir et avec vos amis ? Depuis le début 2019, il est possible de réserver le monument, avec ou sans guide, pour une visite privée.

Rouen, France

Vous rêvez d'avoir le Gros Horloge pour vous tout seul ? C'est (presque possible). Depuis le début de l'année 2019, il est possible de privatiser le monument le plus emblématique de Rouen.

D'en haut du beffroi, la vue est imprenable © Radio France - Adrien Beria

Le concept : des visites privées, en groupe d'amis, en famille, ou dans un cadre professionnel comme un séminaire d'entreprise un peu original.

Selon Marc Lebarbier, responsable du Gros Horloge, "il y a de plus en plus de demandes". La ville espère ainsi attirer davantage de visiteurs et surtout un nouveau type de public - par exemple des Rouennais de longue date qui n'auraient jamais visité l'édifice.

Marc Lebarbier, responsable du Gros Horloge, explique le concept Copier

Réservations sous conditions

Bien sûr, la réservation se fait dans un cadre bien précis :

Être un groupe, minimum 10 personnes, et au maximum 30 personnes

Visiter le monument en dehors des horaires d'ouverture (avant 10 heures et après 18 heures)

La visite dure 1h et demi

Coté tarifs : 150 euros pour un groupe de 10 personnes, 300 euros pour 20 à 30 personnes sans audioguide, et 400 euros - le maximum - pour 20 à 30 personnes avec deux guides.

Pour faire une réservation, il faut se rapprocher de la mairie de Rouen, qui gère le Gros Horloge.