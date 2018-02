Belle performance pour Dijon dans le dernier classement des villes de France où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. La capitale des ducs de Bourgogne se classe 10e et 11e sur cent villes passées au crible de différents critères. Elle arrive même en tête dans tout le Grand Est.

Dijon, France

Voilà une info qui va peut-être vous donner du courage si vous vous levez pour aller travailler, Dijon est la ville du Nord Est où il fait bon vivre et travailler. On doit cette affirmation à nos confrères de l'Express qui réalisent chaque année un classement à partir de multiples critères.

Suprématie de l'Ouest, mais Dijon s'en sort très bien

Dans ce classement de l'Express, la toute première ville où il fait bon vivre est un peu loin de Dijon, elle se situe même à son opposé puisqu'il s'agit de Rennes. Première ville sur une centaine, où il fait bon vivre, et deuxième où il fait bon travailler. L'Ouest a d'ailleurs la cote dans ce classement puisque Nantes arrive en deuxième position. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc Dijon qui prend la 10eme place pour son côté agréable et la 11eme pour le travail. C'est d'ailleurs la première agglomération du Nord Est, loin devant Besançon en 25eme position, juste devant Strasbourg, 24eme. Chalon-sur-Saône pointe pour sa part à la 78eme place.

Rue de la Résistance, derrière la place de l'Hôtel de Ville, les façades rénovées alternent avec les murs gris. Beaucoup de vitrines sont vides. © Radio France - Noémie Philippot

Sur quoi ce base cette étude pour établir ce classement ?

Il y a une quinzaine d'indicateurs, qui vont de la météo à l'offre culturelle en passant notamment par la qualité de l'air, la part d'étudiants, l'offre de soins, la sécurité et les prix de l'immobilier. Mais, on oublie le côté glamour puisque dans les villes qui arrivent en tête, il y a des destinations qui ne font pas forcément rêver. Saint Etienne arrive par exemple à la 6eme place.

Le second classement, consacré au travail", s'intéresse lui à d'autres indicateurs beaucoup plus économiques, comme le taux de chômage, l'évolution de l'emploi, la part de cadres, l'accessibilité ferroviaire et aérienne des villes mais aussi le degré d'insertion de leurs jeunes et le niveau de revenu de leurs habitants.

Avec ces critères, c'est donc Nantes la grande gagnante. Rennes est juste derrière. Et dans la région du Grand Est, Dijon arrive donc dans le top 15 à la 11eme place, loin devant Besançon à la 26eme place, et très loin devant Chalon-sur-Saône qui se contente de la 62eme place.

A quoi sert ce classement ?

Ce classement s'adresse surtout à ceux qui envisage de changer de vie. Déménager, c'est bien, mais si c'est pour payer des loyers exorbitants, c'est tout de suite moins intéressant. C'est aussi pour ça que beaucoup de critères sont pris en compte, comme les transports en commun, le taux de réussite au bac, l'ensoleillement, la qualité de l'air ou encore le taux de délinquance. Donc 10eme ville sur 100, c'est une très belle performance pour Dijon, sachant que la proximité de la mer ou de la montagne, deux autres critères, sont un léger handicap pour la capitale de la Bourgogne.