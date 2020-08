Il fait deux marathons par jour pendant 880 kilomètres et arrive à rejoindre l'estuaire de la Seine

C'est une véritable prouesse sportive, pour la bonne cause. Charles-Edouard Leclère est parti de Dijon, en Bourgogne, au début du mois d'août. Objectif, rejoindre l'estuaire de la Seine, et de grimper sur le pont de Normandie. Pour ce faire, il faut courir environ 80 kilomètres chaque jour, soit deux marathons. Une performance exceptionnelle, achevée ce lundi 17 août.

"Ses amis l'appellent 'la machine'"

Pendant la fin de son cheminement, Charles-Edouard est escorté par son père, en voiture, fier de son fils : "C'est un grand bonhomme, au grand cœur. C'est sûr que faire toutes ces distances, et les accumuler, cela paraît surhumain. D'ailleurs, ses amis l'appellent 'la machine', ou 'l'extra-terrestre'".

A quelques kilomètres de l'arrivée, sous le pont de Tancarville, Charles-Edouard prend une petite pause, l'occasion de parler de l'exploit : "Je suis très excité. C'est la réalisation d'un rêve ! Mais c'est sûr que cela n'a pas été facile tous les jours. Il y avait des matins, à 5h, où j'avais la flemme, mais une fois que l'on est parti, cela déroule. Mais par exemple, après le premier jour, je n'étais même pas sûr de faire le deuxième. J'avais pris un gros coup de chaud. Il y a eu des étapes où il faisait 45° C au soleil... Un jour, j'ai fait toute l'étape à vélo. C'était soit ça, soit l'abandon..."

Pour cet exploit, Charles-Edouard est accompagné, un camping-car avec toutes ses affaires fait la route en même temps que lui. Il ne porte que son sac à dos, avec de l'eau dedans, le plus important pour cette course.

Escorté par des coureurs locaux

Pendant ces étapes, il a parfois été escorté par des coureurs locaux, qui l'aident à trouver le bon chemin ou lui tiennent compagnie. Pour cette dernière étape, il y avait Romuald, de Lillebonne, en Seine-Maritime : "Je suis très admiratif, je ne pourrais pas faire le quart de ce qu'il fait je pense, répète-t-il. J'ai quitté mon travail à 10h30 pour être avec lui, c'était important."

Cet exploit, il l'a fait pour deux associations, qui œuvrent pour le bien-être des enfants à l'hôpital. Il faut dire que Charles-Edouard a eu de nombreux soucis de santé dans sa jeunesse, en étant épileptique et avec une opération du cerveau à l'âge de 25 ans. Il espérait récolter 10.000 euros, mais sa cagnotte ne s'élève qu'à 3.000 euros, une petite déception : "Tous les soirs, on faisait une apéro solidaire pour récolter des sous. C'est sûr que je m'attendais à plus, mais si on n'avait rien fait, on aurait zéro euro, donc c'est mieux que rien !" positive le coureur. Il est toujours possible de participer à la cagnotte en ligne ici

Pour le suite, il ne manque pas d'idées, le sportif bourguignon veut déjà repartir vers d'autres défis, qu'il garde secrets.