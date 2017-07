Il fait un Tour de France avec une botte de paille sur le dos pour promouvoir la construction en paille

C'est l'idée originale de Kevin Choquert, un bâtisseur de maisons en paille, pour promouvoir ce mode de construction écologique et économique. Le jeune homme, parti du Sud-Ouest fin avril, est de passage ces jours-ci en Mayenne et dans la Sarthe.

Nous sommes à St-Pierre-sur-Orthe, un village mayennais, point de départ de l'étape de Kevin Choquert, en direction de la Sarthe. Il soulève une botte de paille tenue par des sangles qu'il passe autour de son dos. C'est parti pour 25 kilomètres de marche. Le jeune homme traverse la campagne française avec une idée en tête : promouvoir un matériau économique et écologique. "C'est pour éveiller les consciences sur notre modèle constructif et vraiment montrer que c'est un excellent isolant thermique. Il faut faire tomber les clichés sur ce matériau que l'on doit notamment au conte 'Les 3 petits cochons'. Alors, le feu, il ne faut pas avoir peur. La paille en vrac va prendre feu très vite. Mais, une botte, c'est tellement dense qu'il n'y a pas d'air qui va alimenter un feu !" explique-t-il.

VIDÉO : il fait un Tour de France une botte de paille sur le dos pour promouvoir les constructions en paille. De passage en #Mayenne pic.twitter.com/e2tBAMhpOL — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 4, 2017

On compte en France plusieurs milliers de maisons en paille. Des établissements publics (écoles, hôpitaux, bureaux) utilisent également ce matériau. Pour construire une maison en paille, 400 bottes sont nécessaires et ça coûte entre 1 et 5 euros l'unité.

Il veut rencontrer Nicolas Hulot pour lui faire la promotion de la paille

Kevin Choquert achèvera son Tour de France le 13 juillet à Paris au pied de la Tour Eiffel. Il espère y rencontrer Nicolas Hulot. Une invitation a été envoyée au ministre de la Transition Ecologique.