Il faut déjà protéger les chats forestiers qui se sont installés dans la Montagne Noire, dans le Tarn

Des chats forestiers peuplent la Montagne Noire dans le Tarn et dans l’Aude. Une association vient de le prouver. Pendant des mois, elle a traqué ce chat sauvage dans les forêts du sud Tarn via des pièges photographiques et des pièges à poils (des brosses avec de la valériane dessus qui attirent les chats.)

Ce chat est un animal discret, un peu mystérieux qui habite les montagnes, qui se cache dans les forêts. Il est sans doute venu des Pyrénées pour s’installer dans notre région. Et Maxime Belaud l’a vu quelques rares fois. "C’est un chat plus long que le chat domestique. Il peut faire jusqu’à 70, 90 cm de long… queue comprise. Il est marron avec quelques taches noires."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Etudes génétiques

Le jeune homme travaille aujourd’hui pour Nature en Occitanie qui a lancé une grande étude sur la présence du chat forestier avec 25 pièges photographiques et à poils. Et ça a marché, l’étude a été une réussite : 70 boules de poils et 400 photos. " C’est toujours assez existant. Quand on arrive et qu’il y a une belle touffe de poils, on se dit bingo. On va vraiment pouvoir prouver qu’on a bien population de chat sur la Montagne Noire."

Reportage sur les traces du chat forestier. Copier

Et les études génétiques qui viennent de sortir prouvent sa présence. Mais il y a un revers à cette bonne nouvelle. Le chat forestier est déjà menacé par l’hybridation avec le chat domestique. L’association va lancer une campagne pour demander à la population de stériliser les chats dans le secteur de la Montagne Noire.

Beaucoup de chats domestiques dans la Montagne Noire

"On a donc pu confirmer, grâce à la génétique, qu'on avait bien une population de chats forestiers présente sur la Montagne Noire et sur le département du Tarn. Mais on peut se dire que si rien n'est fait, le chat forestier est d'ores et déjà menacé. Le chat forestier a tendance à s'hybrider avec le chat domestique. Ici, on est dans un massif qui regroupe beaucoup de fermes, avec une activité humaine bien présente, des bourgs, des hameaux frontaliers de la zone forestière. Et donc, les chats domestiques qui divaguent en forêt vont avoir tendance à s'hybrider, à se croiser avec le chat forestier. Et la descendance de ce croisement va être fertile et donc cela va causer des difficultés dans la conservation de notre chat forestier."

Il est difficile de faire un décompte, il pourrait y avoir une centaine de chats forestiers dans la Montagne Noire.

Maxime Belaud chargé d'études mammifères pour Nature Environnement Occitanie. © Radio France - SM