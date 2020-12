"Il faut mettre un peu de gaieté dans nos vies" : des Rouennais succombent à la mode du pull moche de Noël

Ringard et ridicule, le pull moche de Noël devient tendance. A Rouen, de nombreuses boutiques en vendent désormais.

Ce vendredi, c'est la journée internationale du pull moche de Noël. C'est le moment de sortir vos pulls à tête de rennes, avec des pompons, un Père Noël, des guirlandes, voire des petites lumières qui clignotent. On en trouve dans de nombreuses boutiques, à tous les prix, d'une dizaine d'euros à plus de 40. A croire que le pull ringard de Noël est devenu tendance.

Il faut qu'il y ait un truc un peu kitch, c'est drôle ce côté ringard justement

"J'ai un pull de Noël que j'ai mis pour la première fois samedi dernier pour le travail. Il est noir avec des boules de Noël un peu partout dont un pompon. Je suis dit, '10 euros, allez, pull de Noël'. D'ailleurs j'en ai acheté un à mon conjoint avec des guirlandes lumineuses à l'intérieur, vous cliquez et ça scintille. Il faut qu'il y ait un truc un peu kitch, donc les petites boules qui scintille, c'est sympa, c'est drôle ce côté ringard justement", sourit Aurélie, une Rouennaise qui a succombé à la mode du pull moche de Noël.

Franchement je trouve que c'est carrément cool, c'est devenu tendance

C'est aussi le cas de Marie, de Rouen également, et de toute sa famille, pour Noël ils font même un concours, "celui qui a le plus moche pull de Noël. Franchement je trouve que c'est carrément cool, c'est devenu tendance. Là déjà que l'ambiance est un peu morose à cause du coronavirus, il faut mettre un peu de gaieté dans nos vies quoi".

Des magasins surfent sur cette tendance, la boutique Marc Moileu à Rouen a été dévalisée, elle vend des pulls personnalisables. "Ils viennent d'Angleterre, ils sont très prisés parce qu'ils sont lourds, ce sont des vrais pulls moches, très épais, des pulls d'Angleterre vraiment... moches. Avec un pull moche on est vraiment dans l'ambiance de Noël", sourit la patronne c'est Virginie Voeltzel.

Elisa est vendeuse dans la boutique Grain de Folie à Rouen, une boutique vintage. Pour elle, le pull de Noël est certes ringard, mais les siens ne sont pas moches, ils sont vintages.