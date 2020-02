Il faut sauver la "Fosse" de Coulmier-le-Sec dans le Châtillonnais !

Chantal Coulange, maire de Coulmier devant la Fosse - photo du journal "le Châtillonnais et l'Auxois"

Coulmier-le-Sec, France

C'est un site exceptionnel, un site que la municipalité de Coulmier-le-Sec veut sauver à tout prix ! On l'appelle "la Fosse". C'est un vaste bassin conique en pierres de taille de dix mètres de diamètre... Un escalier tournant de vingt marches permet d'accéder à un trou d'eau de plus de 4 mètres de profondeur en contrebas.

Construite au 18e siècle puis lentement détériorée

Mais construite au XVIIIe siècle, la fosse, son élégante et impressionnante maçonnerie de pierres tombe peu à peu en ruine. La mairie fait tout son possible pour la restaurer. Il faut dire que ce mystérieux édifice construit à l'écart du village est effectivement en sale état. Le site, inscrits aux Monuments historiques en 2017 a été détérioré il y a quelques années, les pierres de recouvrement sont cassées, des marches ont été déplacées.

Des travaux hors de prix

Et il était grand temps que les travaux longtemps envisagé par la mairie commencent. Le problème dit Chantal Coulange, maire du village, c'est que tout ça coûte très cher ! "C'est un coût d'environ de 200 000 euros ! Nous avons fait des devis, un appel d'offres. Les travaux commencent à peine. Ce matin, j'ai été voir, les maçons sont en train de mettre les échafaudages à l'intérieur de la fosse pour reprendre les murs".

Dominique Fontaine, première adjointe à la mairie de Coulmier et Chantal Coulange, la commune a décidé de prendre le chantier à bras le corps - photo du journal "Le Châtillonnais et l'Auxois" - Pascaline Kromicheff

Un atout touristique

Il y a deux mois avant ces travaux de maçonnerie. Une entreprise est venue avec une immense pelle-mécanique pour retirer la vase, la terre, les pierres qui étaient à l'intérieur de la fosse. Cette restauration va durer encore plusieurs mois. Le but, c'est -entre autre- de restaurer cette "fosse" pour qu'elle puisse être intégrée aux circuits touristiques du Châtillonnais.

Un Everest financier à surmonter

Mais comment faire pour un village comme Coulmier pour payer une telle note ? 200 000 euros, pour une microscopique commune telle Coulmier c'est un Everest, une montagne infranchissable. Heureusement le projet est cofinancé par différents partenaires à hauteur de 100 000 euros. Pour la partie restante une souscription a été lancée aux côtés de la Fondation du Patrimoine. "La souscription date déjà d'il y a un an environ. On arrive péniblement à 5 000 euros. J'aimerai bien que ça monte un peu plus mais ce n'est pas évident" déplore Chantal Coulange.

Une fosse dont on sait peu de choses

Cette fosse dont on ne sait pas grand chose au final si ce n'est qu'elle servait de stockage pour les eaux de pluie, dans un pays qui manquait cruellement d'eau et où il y avait beaucoup de troupeaux de moutons, vaut le coup d'être sauvée. C'est ce que dit Dominique Jouffroy, l'architecte du patrimoine Dijonnais qui dirige les travaux.

L'ingéniosité des habitants pour stocker l'eau

"Le patrimoine là représente une illustration des astuces et de l'ingéniosité des personnes qui nous ont précédées pour rechercher de l'eau. Et ces ouvrages là sont aussi un moyen pour nous donner des idées, ou nous faire comprendre l'importance de ces sujets d'environnement" philosophe Dominique Jouffroy.