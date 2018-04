Une page se tourne dans le Calvados pour Christian Langlois. Ce retraité fêtera lundi 16 avril 2018 ses 71 ans. Il a pu donner son sang pour la dernière fois ce week-end. Il a profité de la collecte organisée à l'hôtel de ville de Caen. Et il ne cache pas que ça va lui manquer...

Caen, France

Christian Langlois a commencé à donner son sang à l'âge de 30 ans. Il l'a fait de manière sporadique pendant sa vie active. Puis très assidûment depuis qu'il est en retraite, à Anctoville, près de Villers-Bocage dans le Calvados. Mais c'est fini. Lundi 16 avril 2018, il va fêter ses 71 ans. Il est donc venu à Caen ce vendredi pour donner une dernière fois.

Lui aussi a été mal piqué, avoue-t-il, mais il s'y est remis !

Pas d'amertume, mais un peu de regret quand même chez Christian Langlois, qui se sent en bonne santé et se dit qu'il aurait pu continuer à donner encore longtemps. "A des fins thérapeutiques pourquoi pas ?" se demande-t-il. "Mais bon c'est la limite, je laisse la place aux autres..." Au cours de sa longue "carrière" de donneur, lui aussi a eu de mauvaises expériences avec la piqûre : "J'ai été mal piqué aux deux bras au cours de la même séance, j'ai arrêté plusieurs années suite à ça". Mais il s'y est remis, et surtout depuis sa retraite, il donnait tous les deux mois. Lundi 16 avril 2018, c'est terminé. Alors qu'il soufflera ses 71 bougies, il va pouvoir ranger sa carte de donneur, qui mentionne 76 dons..!

Il manque actuellement 20 000 poches de sang

L'établissement français du sang a un besoin urgent de reconstituer ses stocks. Il lui manque actuellement 20 000 poches pour être à niveau au plan national. Et la perspective des longs week-ends du mois de mai n'est pas de bon augure. Il faut donc absolument que les donneurs se manifestent. C'est possible ce samedi 14 avril 2018 lors de la collecte délocalisée à l'hôtel de ville de Caen, dans la salle prestigieuse du Réfectoire. Collation à la sortie !

Renseignements : Etablissement Français du Sang, site de Caen 02 31 53 53 53