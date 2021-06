Il gravit l'équivalent du Mont-Blanc sur la côte Gazonfier au Mans

90 montées, autant de descentes, et l'équivalent du Mont-Blanc en terme de dénivelé : c'est le nouveau défi sportif dans lequel s'est lancé Fabrice Didier. Ce dimanche, il s'est donné 12 heures pour arpenter la côte de Gazonfier.

Adapter l'effort

"Il faut que je fasse _7,5 montées par heure_, explique le Manceau. C'est plus serré en terme de timing que lorsque j'avais fait le tunnel en 24 heures. J'ai deux minutes de répit par heure, c'est vraiment pas grand chose !" Il a aussi adapté sa préparation, car gravir une côte lui demande presque plus de vigilance que la montée de marches. "L'effort va être complètement différent de ce que j'ai pu faire au tunnel, estime Fabrice Didier. Ça va être plus difficile je pense : on est plus sur du cardio dans la montée, et dans la descente il faut gérer aussi la partie musculaire."

Avec une pente de 18%, 20% même sur un tronçon, le sportif veille à ne pas se blesser, d'autant qu'il a une douleur au genou récemment. "Il ne faut pas que je me laisse emballer dans la descente. Lors de mes tests, j'avais tendance à aller plus vite", précise-t-il. Il va sans doute alterner entre la route et quelques escaliers pour ne pas habituer ses muscles toujours au même mouvement. "C'est le physique qui va dicter ma cadence. L'état d'esprit, c'est d'aller au bout coûte-que-coûte !" lance Fabrice Didier.

Un défi solidaire

Comme en 2019, Fabrice Didier accompagne ses envies de dépassement de soi et de compétition à un geste solidaire. Après avoir remis plus de 3.000 euros lors de sa montée des marches du tunnel à deux associations, il a choisi cette fois d'appeler à soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui aide à financer les opérations d'enfants atteints de malformations cardiaques.

"J'ai trouvé leur action vraiment intéressante, ça me trottait dans la tête depuis un moment", confie-t-il. Une cagnotte est en ligne jusqu'à fin septembre pour soutenir l'association. Fabrice Didier compte d'ici là réaliser un deuxième défi sportif, dans un lieu qui reste à définir.