Il jette une chèvre naine par la fenêtre d'une voiture à Cagnes sur Mer

Lorsque l'Association Au Service des Animaux 06 est venue récupérer la petite chèvre, elle n'en revient pas, l'animal s'est réfugié dans le jardin d'un habitant de Cagnes sur Mer. La personne chez qui elle s'est installée lui explique que c'est son voisin qui a vu la scène : un homme a jeté la chèvre d'une voiture. L'animal semble jeune et selon Cécilia Fruleux de l'Association Au Service des Animaux 06 "on dirait qu'elle cherche à téter, on dirait un bébé. L'animal n'était pas identifié ni bouclé, pour moi, il s'agit là d'un abandon".

L'Association Au Service des Animaux 06 propose la chèvre à l'adoption et tient à rappeler "qu'elle récupère très souvent des chèvres et des moutons, ne n'est pas un acte isolé." Il n'y a aucune caméra dans ce chemin pour identifier la plaque d'immatriculation du véhicule.