Il lègue plus de 800.000 euros à une commune de 3.700 habitants

823.257 euros, c'est le montant du legs que va recevoir la commune de Ploubezre, au sud de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. La maire Brigitte Gourhant vient de le faire savoir : "Le notaire m'a contactée il y a quelques mois au moment du décès de cet habitant, mais on n'a rien dit. On a attendu que le temps légal pour les contestations soit terminé." Le testateur est un professeur de droit, d'économie et de gestion à l'IUT de Chartres. "Il possédait une propriété héritée de sa mère à Ploubezre, qu'il avait rénovée pour en faire cinq logements. Il nous lègue aussi un appartement à Chartres et des comptes bancaires," précise la maire.

Un homme joyeux et réservé

"Je ne le connaissais pas", indique Brigitte Gourhant,"ses collègues disent que c'était un homme discret et joyeux." La municipalité n'a pas encore décidé si elle allait revendre la propriété sur sa commune ou si elle la gardait. Mais les projets pour utiliser l'argent ne manquent pas : "on a des projets de réhabilitation au centre de la commune. On aura aucun mal pour utiliser ces fonds !"