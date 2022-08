Il met en vente ses pots de moutarde à 6.000 euros

Vous faites peut-être partie de ces amateurs de cuisine malheureux qui cherche désespérément de la moutarde. En raison de la sécheresse et les incendies au Canada, la récolte de graine a été mauvaise , les rayons sont vides depuis plusieurs semaines déjà. Et certains en profitent pour vendre des pots à prix d'or.

D'ailleurs si vous tapez "Montpellier moutarde à vendre" sur les petites annonces de Facebook (le marketplace), vous tomberez sur cette annonce. Deux pots de moutarde de 850 grammes pour 6.000 euros !

L'annonce a été postée par cette habitant de la Calmette il y a deux semaines - FB

Nous avons retrouvé ce vendeur qui habite La Calmette près de Nîmes. Fabien a posté cette annonce pour faire une blague et s'est un peu laissé dépasser par les événements 5500 vues, et 88 partages en 15 jours.

"J'ai volontairement grossi le trait."

Au départ, par curiosité, face à la pénurie, il a voulu voir si certains vendaient de la moutarde sur internet. Il a trouvé de multiples annonces "Et quand j'ai vu que les gars y mettaient des pots de moutarde en vente à moitié entamés, et comme j'avais moi-même ces trois pots chez moi, je me suis dis que j'allais faire une blague" explique Fabien. "En le mettant à 6000 euros avec en plus le petit pot gratuit, j'ai volontairement grossi le trait. C'était vraiment pour rigoler, mais je pensais pas que ça toucherait autant de monde".

"Je reçois des messages haineux, je ne comprends pas."

La plupart des gens répondent à son annonce par l'humour "je te donne mes enfants contre tes trois pots de moutarde". Beaucoup remercient Fabien pour sa blague. Mais certains n'ont pas compris et l'insultent outrageusement. "Je reçois des messages haineux. Je ne comprends pas. Quand j'explique que c'est une blague certains finissent par s'excuser".

Fabien n'a jamais eu l'intention de vendre ses pots de moutarde, il les avait acheté au début de la pénurie, quand on en trouvait encore, en prévision. Mais il a bien l'intention de les utiliser pour lui.