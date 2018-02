En janvier dernier, un promeneur avait pris des photos et relevé de traces de pas dans la forêt. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage rend son rapport d'expertise qui ne permet pas de dire avec certitude qu'il s'agissait d'un loup.

Lyons-la-Forêt, France

Au début de l'année, un promeneur avait aperçu un grand canidé dans la forêt de Lyons, dans l'Eure. Il l'avait même pris en photo. Une enquête a été menée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Des empreintes ont été recherchées dans le sol et les carcasses laissées par des prédateurs ont été examinées à la loupe. Des pièges photographiques ont aussi été installés dans une forêt qui fait plus de 10 000 hectares (c'est la plus grande hêtraie d'Europe).

Le rapport vient d’être transmis à la préfecture de l'Eure. Et selon les experts, « les caractéristiques visibles de cet animal ne sont pas suffisantes pour permettre d'identifier avec certitude un loup. De nombreux chiens peuvent en effet, présenter un gabarit et des teintes de pelage très similaires à celui d’un loup ». Les différences avec certains chiens des pays de l'Est sont infimes.

C'est en 1906 que le dernier loup a été abattu dans l'Eure.