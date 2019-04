Il parcourt 1000 kilomètres à pied pour rejoindre les plages du Débarquement

Cairanne, France

54 jours pour rejoindre les plages du débarquement de Normandie depuis le Vaucluse, à pied. C'est le challenge que s'est lancé Jean-Paul Gleize, fusilier marin pendant 32 ans. "Avec le mistral et la circulation, les deux dernières bornes n'ont pas été faciles", sourit-il. Il faisait étape à Cairanne ce dimanche, après être parti de Vaison-la-Romaine où il habite. Ce projet, il le prépare depuis un an. Le marcheur sort une carte de son sac, son itinéraire est tout tracé : " Lundi soir j'espère être à Saint-Martin-d'Ardèche, le lendemain Vallon-Pont-d'Arc, le jour suivant à Largentière...", jusqu'à sa destination finale fixée au 6 juin, Ouistreham, dans le Calvados.

1000 km à pied

Son sac pèse 12 kilos, pas un de plus. Pour cause, 1000 km de marche l'attendent. "J'ai pris de quoi manger, un peu de change, j'ai un matelas mais pas de tente." Il s'est équipé d'une petite bâche qui lui servira d'abri en cas de pluie. "J'ai fait le test, poursuit Jean-Paul Gleize, j'ai dormi dehors par -3 °C la semaine dernière et pas de problème."

Deux amis l'ont rejoint ce dimanche vers midi, _"deux frères d'armes"_, précise Jean-Paul. Ils comptent faire un morceau de route avec lui. "On a un lien qui nous unit, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, témoigne l'un d'eux. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui l'accompagnera, en pensée ou comme nous, physiquement."

Un hommage aux blessés de guerre

Cette année, c'est le 75e anniversaire du Débarquement en Normandie. "Il reste trois fusiliers marins survivants de cette épopée, c'est un peu pour leur rendre hommage que je fais ça", confie l'ancien militaire. En parallèle, il le fait aussi pour tous les blessés de guerre. Lui-même est concerné, il est handicapé d'un pied. Qu'importe, Jean-Paul Gleize est déterminé.

"Je vais _fêter mes 57 ans pendant la traversée_, c'est le 1er juin. J'ai déjà des copains qui m'attendent avec une chope à Ouistreham. Il faut que je sois à l'heure et je vais me débrouiller", garantit le vauclusien.