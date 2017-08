Il part découvrir les 16 "Strasbourg" du monde

Jean-Yves Bart, un Alsacien de 31 ans, s'est mis en tête de visité tous les "Strasbourg" du monde. Il en a pour l'instant dénombré 16. A l'issue, il compte en faire un livre photo.

En comptant la capitale alsacienne, il y a 16 "Strasbourg" sur la planète. Jean-Yves Bart, un strasbourgeois de 31 ans, fan de photo, s'en est rendu compte en allant en vacances aux Etats-Unis, il y a deux ans. "Il se trouve que j'atterrissais à Denver et en regardant une carte j'ai découvert qu'il y avait un Strasbourg dans le Colorado. J'ai décidé de m'y rendre et d'y passer quelques jours pour rencontrer et photographier les gens".

Etre la première personne à poser le pied dans tous les "Strasbourg" du monde - Jean-Yves Bart

En approfondissant sa recherche, Jean-Yves Bart découvre qu'il y a sept "Strasbourg" aux Etats-Unis mais qu'il y en a aussi un au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Ukraine et même Algérie. Certains ont changé de nom. Il se fixe alors comme objectif de tous les visiter en quelques années pour rencontrer ses habitants et faire un livre photo. Partis sur 14 lieux au départ, Jean-Yves Bart vient même d'ajouter deux "Strasbourg" à sa liste.

Souvent ces "Strasbourg" ont un lien avec l'Alsace. "Pour ce qui est du Dakota du Nord par exemple, ce sont des gens du nord du Bas-Rhin qui ont émigré d'abord en Russie au début du XIXe siècle, ce qui est actuellement l'Ukraine, pour cultiver des terres. Sous un autre tsar, à la fin du XIXe, il y a eu une russification, ils n'avaient plus le droit de parler allemand, du coup ils sont partis aux Etats-Unis. Le maire actuel de Strasburg dans le Dakota du Nord a des origines familiales à Riedseltz dans le Bas-Rhin".

Des expos et un livre de photos

Et si Jean-Yves Bart a envie de parcourir tous les "Strasbourg" de la planète c'est aussi pour le plaisir de discuter avec ses habitants : "Cela permet de créer des liens avec des gens que je n'aurais jamais rencontré, qui ont des vies très différentes de la mienne, qui m'ont accueilli très gentiment".

L'un des "Strasbourg" américain - Jean-Yves Bart

Les premières photos des Strasbourg américains seront visible dans une exposition du 1er au 30 novembre à la MISHA de Strasbourg, rue du général Rouvillois sur le campus de l'Esplanade.